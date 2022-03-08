SON DAKİKA: Özcan Deniz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde beraat etti! Eski eşi Feyza Aktan’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanıyordu

'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'

Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.

