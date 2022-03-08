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Haberler Magazin SON DAKİKA: Özcan Deniz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde beraat etti! Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanıyordu

SON DAKİKA: Özcan Deniz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde beraat etti! Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanıyordu

Özcan Deniz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde beraat etti! Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanıyordu... Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz eski eşini üç ayrı zamanda darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada iki dayak olayında şikayet süresinin geçirilmesi nedeniyle düşme bir darp iddiasında ise beraat aldı. Feyza Aktan'ın avukatı karara itiraz edeceklerini açıkladı.

08.03.2022 17:16 - Son Güncelleme: 08.03.2022 17:37
SON DAKİKA: Özcan Deniz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde beraat etti! Eski eşi Feyza Aktan’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanıyordu

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz eski eşini üç ayrı zamanda darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada iki darp olayında şikayet süresinin geçirilmesi nedeniyle düşme bir darp iddiasında ise beraat aldı. Feyza Aktan'ın avukatı karara itiraz edeceklerini açıkladı.

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SON DAKİKA: Özcan Deniz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde beraat etti! Eski eşi Feyza Aktan’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanıyordu

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.

SON DAKİKA: Özcan Deniz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde beraat etti! Eski eşi Feyza Aktan’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanıyordu

'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'
Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.

SON DAKİKA: Özcan Deniz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde beraat etti! Eski eşi Feyza Aktan’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanıyordu

YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANIYOR
Feyza Aktan'ın şikayetinin sonrasında savcılık yürütülen soruşturmayı tamamlamıştı. Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

SON DAKİKA: Özcan Deniz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde beraat etti! Eski eşi Feyza Aktan’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanıyordu

MÜTALAA VERİLDİ
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Özcan Deniz'in avukatı Rukiye Moray, Amine Tuğçin Akman ve Feyza Aktan'ın avukatı Emek Emre katılım sağladı. Basit yaralamasuçundan yargılanan Özcan Deniz hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

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