SON DAKİKA: Özcan Deniz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde beraat etti! Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanıyordu
Özcan Deniz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde beraat etti! Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanıyordu... Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz eski eşini üç ayrı zamanda darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada iki dayak olayında şikayet süresinin geçirilmesi nedeniyle düşme bir darp iddiasında ise beraat aldı. Feyza Aktan'ın avukatı karara itiraz edeceklerini açıkladı.
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz eski eşini üç ayrı zamanda darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada iki darp olayında şikayet süresinin geçirilmesi nedeniyle düşme bir darp iddiasında ise beraat aldı. Feyza Aktan'ın avukatı karara itiraz edeceklerini açıkladı.
'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'
Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.