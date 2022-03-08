Acun Ilıcalı büyük umutlarla Survivor’a getirdi ama Ayşe Yüksel geldiğine bin pişman ’ağır taştır ezilirsiniz’ Ayşe silindir gibi ezdi

Survivor'a son yedek olarak gelen Ayşe Yüksel'in başı diğer takım arkadaşlarıyla dertte. Özellikle önceki gün oynanan oyunda sürekli Ayşe Yüksel'in suçlanması, Berna'nın 'beni neden yazdın?' diye hesap sorması izleyicileri çileden çıkardı.