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Haberler Magazin Acun Ilıcalı büyük umutlarla Survivor'a getirdi ama Ayşe Yüksel geldiğine bin pişman 'ağır taştır ezilirsiniz' Ayşe silindir gibi ezdi

Acun Ilıcalı büyük umutlarla Survivor'a getirdi ama Ayşe Yüksel geldiğine bin pişman 'ağır taştır ezilirsiniz' Ayşe silindir gibi ezdi

Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinin başında mavi takım yarışmacısı olan 21 yaşındaki Ayşe Yüksel, Survivor 2022 All-Star'a geldi geleli gün yüzü görmedi. Özellikle takım arkadaşları Sude Burcu, Seda Ocak ve Yağmur Banda'nın uyguladığı düşünülen mobbing bunun başlıca nedeni. Ayşe Yüksel'in adada yaşadıkları hayranlarının canını sıkarken gelen yorumlar Sude-Seda-Yağmur üçlüsünü bitirecek cinsten.

08.03.2022 16:44 - Son Güncelleme: 08.03.2022 16:44
Acun Ilıcalı büyük umutlarla Survivor’a getirdi ama Ayşe Yüksel geldiğine bin pişman ’ağır taştır ezilirsiniz’ Ayşe silindir gibi ezdi

Survivor'a son yedek olarak gelen Ayşe Yüksel'in başı diğer takım arkadaşlarıyla dertte. Özellikle önceki gün oynanan oyunda sürekli Ayşe Yüksel'in suçlanması, Berna'nın 'beni neden yazdın?' diye hesap sorması izleyicileri çileden çıkardı.

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Acun Ilıcalı büyük umutlarla Survivor’a getirdi ama Ayşe Yüksel geldiğine bin pişman ’ağır taştır ezilirsiniz’ Ayşe silindir gibi ezdi

Gönüllüler takımında büyük bir kopukluğun yaşandığı görülüyor bir süredir.

Acun Ilıcalı büyük umutlarla Survivor’a getirdi ama Ayşe Yüksel geldiğine bin pişman ’ağır taştır ezilirsiniz’ Ayşe silindir gibi ezdi

rganize olamadan oyuna başlayan Gönüllüler takımının son oyununda ise Ayşe'de Yağmur'da oyunu alamamıştı. Bambu ağaçlarının taşındığı ve çengellere halkaların atıldığı oyunda Gönüllüler takımının yarışmacıları bir türlü başarılı olamamıştı.

Acun Ilıcalı büyük umutlarla Survivor’a getirdi ama Ayşe Yüksel geldiğine bin pişman ’ağır taştır ezilirsiniz’ Ayşe silindir gibi ezdi

Oyun bittikten sonra ise Yağmur, "Ayşe nasıl taşıyorsun!" yorumunda bulunmuş ve sorumluluğu Ayşe Yüksel'e göndermişti.

Acun Ilıcalı büyük umutlarla Survivor’a getirdi ama Ayşe Yüksel geldiğine bin pişman ’ağır taştır ezilirsiniz’ Ayşe silindir gibi ezdi

Ayşe Yüksel kendisini 'yapamayınca neden birbirimizi suçluyoruz ben anlamıyorum' diyerek kendisini savunmuştu.

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