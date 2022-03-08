Acun Ilıcalı büyük umutlarla Survivor'a getirdi ama Ayşe Yüksel geldiğine bin pişman 'ağır taştır ezilirsiniz' Ayşe silindir gibi ezdi
Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinin başında mavi takım yarışmacısı olan 21 yaşındaki Ayşe Yüksel, Survivor 2022 All-Star'a geldi geleli gün yüzü görmedi. Özellikle takım arkadaşları Sude Burcu, Seda Ocak ve Yağmur Banda'nın uyguladığı düşünülen mobbing bunun başlıca nedeni. Ayşe Yüksel'in adada yaşadıkları hayranlarının canını sıkarken gelen yorumlar Sude-Seda-Yağmur üçlüsünü bitirecek cinsten.
08.03.2022 16:44 - Son Güncelleme: 08.03.2022 16:44
Survivor'a son yedek olarak gelen Ayşe Yüksel'in başı diğer takım arkadaşlarıyla dertte. Özellikle önceki gün oynanan oyunda sürekli Ayşe Yüksel'in suçlanması, Berna'nın 'beni neden yazdın?' diye hesap sorması izleyicileri çileden çıkardı.
Ayşe Yüksel kendisini 'yapamayınca neden birbirimizi suçluyoruz ben anlamıyorum' diyerek kendisini savunmuştu.