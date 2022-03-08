Elçin Sangu'dan göğüs pencere dekolteli poz! Saç rengini sarı yaptırınca Sinem Kobal'a benzetilmişti kızıl afet ortalığı yıktı geçti
Elçin Sangu'dan göğüs pencere dekolteli poz! Saç rengini sarı yaptırınca Sinem Kobal'a benzetilmişti, kızıl afet yeni paylaşımı ile ortalığı yıktı geçti, yorum yağmuruna tutuldu. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Sangu zaman zaman sosyal medyada ortaya çıkıyor. Son paylaşımında güzelliğini konuşturan Elçin'i görenler güzelliğine hayran kaldı. Elçin Sangu'nun göğüs pencere dekolteli pozu kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
08.03.2022 17:49 - Son Güncelleme: 08.03.2022 17:49
Elçin Sangu'dan göğüs pencere dekolteli poz! Saç rengini sarı yaptırınca Sinem Kobal'a benzetilmişti güzel oyuncu... Kızıl afet son paylaşımı ile ortalığı yıktı geçti...
Barış Arduç ile başrolü paylaştığı Kiralık Aşk dizisiyle kariyerinde zirveye yükselen Elçin Sangu, oyunculuğunun yanı sıra kızıl saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor...
"ELÇİN KOBAL"
İmaj değişikliğine gitme kararı alan oyuncunun sarı saçlı halini görenler ise meslektaşı Sinem Kobal'a benzetti.