SON DAKİKA: Muhlis Asan'dan acı haber! Kalbi 7 dakika durmuş yeniden çalıştırılmıştı 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Muhlis Asan'dan acı haber! Kalbi 7 dakika durmuş yeniden çalıştırılmıştı 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 6 Ocak'ta 'Unutma Bizi' adlı tiyatro oyununun galasında rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiğinin farkına varmayan Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, "Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım" diyerek salondan ayrıldı. Oyunu izleyemeden evine döndükten sonra rahatsızlığının artması üzerine ablası tarafından hastaneye kaldırıldı. Muhlis Asan'ın 7 dakika boyunca duran kalbi hastanede yapılan müdahaleyle tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakıma alınan Asan, önlem amaçlı olarak uyutuluyordu ancak acı haber geldi.
Muhlis Asan'dan acı haber! Kalbi 7 dakika durmuş yeniden çalıştırılmıştı 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Mahallenin Muhtarları, Bücür Cadı, Çarli, Yedi Numara, Yılan Hikayesi, En Son Babalar Duyar, Akasya Durağı ve Üvey Baba gibi bir çok projede yer alan usta oyuncu Muhlis Asan'dan kötü haber geldi. "Unutma Bizi" adlı tiyatro oyununun galasında bir anda rahatsızlanan Muhlis Asan, eve dönmesinin ardından durumu ağırlaştı ve hastaneye kaldırılmıştı.
Kalbi 7 dakika boyunca duran ve yapılan müdehale ile yeniden çalıştırılan Muhlis Asan yoğun bakıma alınmış ve uyutulmuştu. Ara ara uyandırılıp sağlık durumu kontrol edilen Muhlis Asan günler süren yaşam mücadelesini kaybetti.
MUHLİS ASAN KİMDİR?
Muhlis Asan, 1958 yılında Iğdır'da dünyaya geldi. 1976'da Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda ilk profesyonel oyunculuğa başladı. 1958'de Iğdır'da dünyaya gelen Asan,'Hamdi Ne Umdu Ne Buldu', 'Halkın Gücü', 'Deprem' ve 'Zulüm' gibi oyunların yanı sıra 1982 ve 1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda 'Alman Gelin' ve 'Yıl 1921' oyunlarında sahneye çıktı. Zafer Diper'e ait Bizim Tiyatro'da ise 'Woyzeck Oyunu', Müjdat Gezen'le 'Gırgıriye Müzikali', Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, 'Ne Yazık ki Namuslu' ve 'Sarı Çizmeli Oyunları'nda da rol aldı.