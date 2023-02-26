Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel eski nişanlısıyla yakalandı! Eski aşıkların panik anları! Fırtınalı aşk yaşayan ikili kamerayı görünce...
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel eski nişanlısıyla yakalandı! Eski aşıkların panik anları! Fırtınalı aşk yaşayan ikili kamerayı görünce ne yapacağını şaşırdı. Geçtiğimiz sene Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, eski nişanlısı Ertuğrul Bitlis ile işte böyle yakalandı.
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel eski nişanlısıyla yakalandı! Eski aşıkların panik anları! Fırtınalı aşk yaşayan ikili kamerayı görünce ne yapacağını şaşırdı.
Uzun süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.
10 dakikada biten duruşmanın ardından Selen Görgüzel, gözyaşlarını tutamamıştı. Bunu gören Hamdi Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuşmuştu.
Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi. İddialara göre; ünlü çift arasındaki sıkıntı, 2018 yılında başladı. Mide ameliyatı geçirerek zayıflayan Hamdi Alkan, eşine psikolojik baskı yapmaya başladı.
Alkan'a yakın kaynaklar ise Selen Görgüzel'in sahnelere dönmesiyle dengelerin bozulduğunu öne sürdü. Arkadaşlarının 'Magazinsel hayat sana yakışmıyor' demesi de Hamdi Alkan'ın boşanma kararında etkili oldu.