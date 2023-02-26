Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'ın oğlu annesinin boyunu geçmiş! 18 yaşındaki Osman Nejat Özer'i görenler: "Koca delikanlı olmuş"
Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'ın oğlu annesinin boyunu geçmiş! 18 yaşındaki Osman Nejat Özer'i görenler, "Koca delikanlı olmuş" yorumları yapıyor. Veda Mektubu dizisi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Nurgül Yeşilçay'ın oğlunu görenler şaşkına döndü. İşte Nurgül Yeşilçay'ın oğlu 2005 doğumlu Osman Nejat Özer...
"KOCA DELİKANLI OLMUŞ"
Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'ın oğlu annesinin boyunu geçmiş! 18 yaşındaki Osman Nejat Özer'i görenler, "Koca delikanlı olmuş" dedi.
NURGÜL YEŞİLÇAY (ALANUR)
evrende sistem 'döngü' üzerine kuruludur. Alanur zamanında ailesinin ona yaptığı zorbalıkların aynısını kızına yaptığını görüyor ama yapmaktan da geri duramıyor. Çünkü ortada içine zorla işlenmiş bir karakter var; bununla büyümüş ve hayatı boyunca bu karakteriyle arasındaki ipleri koparamamış. Bu bizim dizimizin temel taşını oluşturuyor. Seyirci yarım kalmış bir aşk hikâyesini ve aşkın kadersel bir biçimde tamamlanmasını izleyecek. Acılı, öfkeli, güçlü ve hâlâ âşık bir kadın Alanur. Hayatı ve etrafındaki her şeyi kontrol etmeye çalışsa da öğreniyor ki; kader, kontrolü sana bırakmaz...
Necati Kocabay ile mutlu bir aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay 2004 - 2010 yıllraı arasında Cem Özer'le evlenmiş ve ikilinin 2005 yılında Osman Nejat Özer adında bir erkek evladı olmuştu.
Veda Mektubu'nun Alanur'u olarak ekranda boy gösterecek olan Nurgül Yeşilçay'ın oğlunu görenlerin ağzı açık kaldı.