SON DAKİKA: Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında flaş gelişme! Sapık Sinan Sardoğan tutuklandı! O anları anbean görüntülendi! Cinsel tacizleri ifşa olmuştu...
Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayında yeni bir gelişme yaşandı. Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 17 gündür kendisinden haber alınamıyordu. Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kamuoyuna yansıyan ve hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sardoğan tutuklandı. Sardoğan, cinayetten değil çocuğun cinsel istismarı suçundan cezaevine gönderildi. O anlar anbean kameralara yansıdı. İşte detaylar...
06.01.2023 23:51 - Son Güncelleme: 07.01.2023 17:53
Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 17 gündür kendisinden haber alınamıyordu.
Arife Gökçe'nin kaybında parmağı olup olmadığı merak edilen Sinan Sardoğan, canlı yayında çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekti.
Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'ın cinsel istismar öncesi görüntüleri ortaya çıktı!
Daha önce farklı kişilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.
Zaman zaman gergin anların yaşandığı programda, Sinan Sardoğan'ın hangi bilgileri sakladığı merak konusu oldu.