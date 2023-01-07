5 aylık evliliği 5 dakikada biten Hadise’nin aşk açıklaması sosyal medyada olay oldu! “Sen ve ben akıllanmayız” Mehmet Dinçerler’ine eski eşi...
30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddialarıyla da sık sık gündem olmuştu. Söz konusu iddiaları net bir dille yalanlayan şarkıcının adı son olarak Hasan Can Kaya ile aşk iddialarına karıştı. Dün akşam arkadaşları ile bir mekan çıkışı görüntülenen ünlü şarkıcı, keyifli halleriyle dikkat çekti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hadise'nin aşkla ilgili sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı için "Sen ve ben akıllanmayız", "Doymadı aşık olmaya" gibi yorumlar yapıldı. İşte o açıklama...
07.01.2023 01:39 - Son Güncelleme: 07.01.2023 01:45
Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da dünyaevine girdi. Ancak Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız nikah masasına oturan çiftin evlilikleri uzun sürmedi.
Ünlü çift, 30 Eylül'de 5 aylık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Boşanma sonrası Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiaları tekrar ayyuka çıktı.
İLK AÇIKLAMA HASAN CAN KAYA'DAN!
Attığı her adımla gündem olan Hadise, daha sonra ise Hasan Can Kaya ile anıldı. Konuyla ilgili ilk açıklama da Hasan Can Kaya'dan geldi.
Hasan Can Kaya, ''İddialar doğru değil. Ben de haberlerde gördüm. Günde 14 saat film setindeyim. Nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Zaten bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem'' dedi.