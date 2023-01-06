Kızılcık Şerbeti Kıvılcım Arslan’ı Evrim Alasya’nın babası bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer o da kendisi gibi ünlüymüş…
Dogukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Feyza Civelek, Settar Tanrıöğen, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım Arslan'ı canlandıran Evrim Alasya'nın hayatı merak konusu oldu. Kırmızı Oda, Güneşin Kızları, Ihlamurlar Altında, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol olan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Alasya hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Evrim Alasya'nın kendisi gibi ünlü olan babası kimmiş...
06.01.2023 23:36 - Son Güncelleme: 06.01.2023 23:36
Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım Arslan'ı canlandıran Evrim Alasya, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edildi.
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Evrim Alasya, oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı.
Kırmızı Oda, Güneşin Kızları, Ihlamurlar Altında, Gönülçelen gibi dizilerde rol alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakaladı.