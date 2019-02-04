Tuğba Ekinci'den Cengiz Çoşkun'la ilgili şok eden sözler! Cengiz Coşkun kimdir? İşte Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri

CENGİZ COŞKUN KİMDİR?

Cengiz Çoşkun, 29 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bir kız kardeşi olan Cengiz Çoşkun'un ev hanımı olan annesi ve makine teknisyeni olan babası Bulgaristan göçmenidir.

1,88 Cm. Boyunda olan Cengiz Çoşkun, Ortaokulun ilk yıllarında basketbola başladı,sonra Ülkerspor'un seçmelerini kazandı. Yedi sene Ülkerspor'da oynadı. Sonra Erdemir Ereğli Spor'a transfer oldu, orada 2 sene oynadı. Ardından Balıkesir DSİ Spor'da bir yıl oynadı. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nde antrenörlük bölümünü kazanınca İstanbul'a döndü. Buradan 2008 yılında mezun olmuştur.

Aynı zamanda mankenlik de yapmaya başlayan ünlü oyucu 2002'de Best Model'de üçüncü oldu. Ardından bu sayede Londra'da yapılan 'Dünyanın En Yakışıklı Erkeği' yarışmasında dünya dördüncüsü, en iyi fotomodel ve en iyi fizikli mankeni seçildi. İtalya ve Japonya'da Prada gibi markalara modellik yaptı.