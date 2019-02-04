Tuğba Ekinci'den Cengiz Çoşkun'la ilgili şok eden sözler! Cengiz Coşkun kimdir? İşte Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri
Tuğba Ekinci yine magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk olan Tuğba Ekinci, eski sevgilileri hakkında şok eden açıklamalarda bulundu. Eski sevgililerini televizyonda gördüğünde beğenmediğini, çirkin bulduğunu söyleyen şarkıcının, Cengiz Coşkun hakkında söyledikleri ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Tuğba Ekinci'nin bahsettiği Cengiz Coşkun kimdir? İşte Tuğba Ekinci'nin beğenmediği eski sevgilileri...
Tuğba Ekinci yine gündem olmayı başardı. Bir kanalda yayınlanan magazin programına katılan Ekinci, yine eski sevgililerine taş attı. Her söylediği ile gündem yaratan Tuğba Ekinci son olarak eski sevgilileri hakkında konuşmuş ve hepsini ben adam ettim, sayemde tanındılar demişti. Tuğba Ekinci, Coşkun ve eski sevgilileri hakkında bakın neler söyledi...
TUĞBA EKİNCİ'DEN ESKİ SEVGİLİLERİNE TAŞ!
Bir AVM çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamalarla gündeme çıkan Tuğba Ekinci, yine samimi itiraflarda bulundur. Eski sevgililerini televizyonda gördüğünde beğenmediğini, çirkin bulduğunu söyleyen güzel şarkıcı, "Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyorlar ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller. Benim dönemimde daha iyilerdi. Ekranda eski sevgililerime baktığımda 'Ben bunları nasıl beğenmişim' diye kendime hayret ediyorum" şeklinde konuştu.
CENGİZ COŞKUN KİMDİR?
Cengiz Çoşkun, 29 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bir kız kardeşi olan Cengiz Çoşkun'un ev hanımı olan annesi ve makine teknisyeni olan babası Bulgaristan göçmenidir.
1,88 Cm. Boyunda olan Cengiz Çoşkun, Ortaokulun ilk yıllarında basketbola başladı,sonra Ülkerspor'un seçmelerini kazandı. Yedi sene Ülkerspor'da oynadı. Sonra Erdemir Ereğli Spor'a transfer oldu, orada 2 sene oynadı. Ardından Balıkesir DSİ Spor'da bir yıl oynadı. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nde antrenörlük bölümünü kazanınca İstanbul'a döndü. Buradan 2008 yılında mezun olmuştur.
Aynı zamanda mankenlik de yapmaya başlayan ünlü oyucu 2002'de Best Model'de üçüncü oldu. Ardından bu sayede Londra'da yapılan 'Dünyanın En Yakışıklı Erkeği' yarışmasında dünya dördüncüsü, en iyi fotomodel ve en iyi fizikli mankeni seçildi. İtalya ve Japonya'da Prada gibi markalara modellik yaptı.