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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten çok konuşulan bornozlu paylaşım!

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Hilala Altınbilek, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduruyor. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek sosyal medya hesabından bornozlu paylaşımını paylaştı. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda işiyle anılmak istediğini söyleyen Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle kariyer hayatında emin adımlarla ilerliyor. İşte bornozlu paylaşım akımına uyan ünlüler kervanına katılan Hilal Altınbilek'in paylaşımı...

04.02.2019 11:34 - Son Güncelleme: 04.02.2019 11:37
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten çok konuşulan bornozlu paylaşım!

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel yıldızı Hilal Altınbilek de bornozlu paylaşım akımına uydu. Makyajsız fotoğraflar ve 'Falling Stars' (yere düşme pozları) derken ünlüler arasında bir de 'bornozlu fotoğraf' akımı başlamıştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten çok konuşulan bornozlu paylaşım!

Oyuncu Hilal Altınbilek de bu modaya uydu. Bir dergi çekimi için bornoz giyip poz verdi ve o kareleri de sosyal medyadan paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten çok konuşulan bornozlu paylaşım!

İŞTE O KARELER!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten çok konuşulan bornozlu paylaşım!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten çok konuşulan bornozlu paylaşım!
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