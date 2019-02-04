Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten çok konuşulan bornozlu paylaşım!
Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Hilala Altınbilek, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduruyor. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek sosyal medya hesabından bornozlu paylaşımını paylaştı. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda işiyle anılmak istediğini söyleyen Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle kariyer hayatında emin adımlarla ilerliyor. İşte bornozlu paylaşım akımına uyan ünlüler kervanına katılan Hilal Altınbilek'in paylaşımı...
04.02.2019 11:34 - Son Güncelleme: 04.02.2019 11:37
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