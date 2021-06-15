Son dakika: Mehmet Ali Erbil'den tecavüz iddialarına yanıt geldi! ‘Hata yaptım’ dedi Seda Sayan’a bakın nasıl seslendi
Son dakika: Mehmet Ali Erbil'den tecavüz iddialarına yanıt geldi! 'Yakışmadı' dedi Seda Sayan'a bakın nasıl seslendi… Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan hakkında "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şovmene jet hızıyla karşılık veren Seda Sayan da "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur" diyerek herkesi şoke etti. Eski dostunun 'tecavüz' suçlamasıyla ilgili açıklamada bulunan Erbil ise Seda Sayan'a bakın nasıl seslendi…
Mehmet Ali Erbil'in kendisiyle ilgili açıklamalarını yanıtsız bırakmayan Seda Sayan sosyal medya hesabında olay yaratan bir açıklamada bulundu. Erbil'in sözlerine karşılık veren Sayan, Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak, ruhunu arındır" ifadelerini kullandı ve ciddi bir iddiada bulundu.