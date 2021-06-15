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Son dakika: Mehmet Ali Erbil'den tecavüz iddialarına yanıt geldi! ‘Hata yaptım’ dedi Seda Sayan’a bakın nasıl seslendi

Son dakika: Mehmet Ali Erbil'den tecavüz iddialarına yanıt geldi! 'Yakışmadı' dedi Seda Sayan'a bakın nasıl seslendi… Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan hakkında "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şovmene jet hızıyla karşılık veren Seda Sayan da "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur" diyerek herkesi şoke etti. Eski dostunun 'tecavüz' suçlamasıyla ilgili açıklamada bulunan Erbil ise Seda Sayan'a bakın nasıl seslendi…

15.06.2021 23:44 - Son Güncelleme: 15.06.2021 23:47
Son dakika: Mehmet Ali Erbil'den tecavüz iddialarına yanıt geldi! ‘Hata yaptım’ dedi Seda Sayan’a bakın nasıl seslendi

Bir dönem aralarından su sızmayan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasında ipler gelirdi. Erbil'in "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" sözleri üzerine iki eski dost birbirine girdi.

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Son dakika: Mehmet Ali Erbil'den tecavüz iddialarına yanıt geldi! ‘Hata yaptım’ dedi Seda Sayan’a bakın nasıl seslendi

Mehmet Ali Erbil'in kendisiyle ilgili açıklamalarını yanıtsız bırakmayan Seda Sayan sosyal medya hesabında olay yaratan bir açıklamada bulundu. Erbil'in sözlerine karşılık veren Sayan, Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak, ruhunu arındır" ifadelerini kullandı ve ciddi bir iddiada bulundu.

Son dakika: Mehmet Ali Erbil'den tecavüz iddialarına yanıt geldi! ‘Hata yaptım’ dedi Seda Sayan’a bakın nasıl seslendi

Seda Sayan'ın şok etkisi yaratan açıklamasının ardından konuşan Mehmet Ali Erbil ise şunları söyledi: "Ben Mehmet Ali Erbil; hepinizin bildiği, tanıdığı. Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim.

Son dakika: Mehmet Ali Erbil'den tecavüz iddialarına yanıt geldi! ‘Hata yaptım’ dedi Seda Sayan’a bakın nasıl seslendi

Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi. Hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum.

Son dakika: Mehmet Ali Erbil'den tecavüz iddialarına yanıt geldi! ‘Hata yaptım’ dedi Seda Sayan’a bakın nasıl seslendi

Doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı?