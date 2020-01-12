Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisi magazin gündeminde şok etkisi yarattı! Çukur'un Sena'sı 2 aydır...

Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan 24 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz, aradığı aşkı yine bir oyuncuda buldu. Birkan Sokullu ile geçtiğimiz Nisan ayında ayrılan, Furkan Andıç ile ayrıldıktan sonra eski sevgilisini arkadaşına kaptıran güzel oyuncunun bu kez de Metin Akdülger ile birlikte olduğu ortaya çıktı. 2 aydır birliktelikleri olduğu öğrenilen çiftin gözlerden uzak mekanlarda buluştukları öğrenildi. İşte Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisi...