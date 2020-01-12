Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisi magazin gündeminde şok etkisi yarattı! Çukur'un Sena'sı 2 aydır...
Birkan Sokullu, Furkan Andıç gibi isimlerle bir dönem sevgili olan 24 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, aradığı aşkı yine meslektaşında buldu. Dilan Çiçek Deniz'in 2 aydır Metin Akdülger'le görüştüğü öğrenildi. Çift, ilişkilerinin gizli kalması için gözlerden uzak mekanlarda buluşuyor. Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger daha önce bir dizide başrolü paylaşacakları iddiasıyla gündeme gelmişti. İşte Çukur dizisinde canlandırdığı Sena Koçovalı karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisi...
Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan 24 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz, aradığı aşkı yine bir oyuncuda buldu. Birkan Sokullu ile geçtiğimiz Nisan ayında ayrılan, Furkan Andıç ile ayrıldıktan sonra eski sevgilisini arkadaşına kaptıran güzel oyuncunun bu kez de Metin Akdülger ile birlikte olduğu ortaya çıktı. 2 aydır birliktelikleri olduğu öğrenilen çiftin gözlerden uzak mekanlarda buluştukları öğrenildi. İşte Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisi...