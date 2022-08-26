Elçin Sangu’nun sevgilisi bakın kim çıktı! ’Evlilik hayalim yok’ demişti aylar sonra Nişantaşı’nda el ele yakalandılar

EVLİLİK TEKLİFİ GELDİ Mİ?

Elçin Sangu, geçtiğimiz yıllarda kendisine yöneltilen 'Evlilik teklifi geldi mi?' sorusuna, "O çoktan geldi zaten. Öyle bir şeyim yok. O geleli çok oldu" cevabını vermişti.