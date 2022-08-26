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Elçin Sangu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! 'Evlilik hayalim yok' demişti aylar sonra Nişantaşı'nda el ele yakalandılar

Elçin Sangu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! 'Evlilik hayalim yok' demişti, aşıklar aylar sonra Nişantaşı'nda el ele görüntülendi... Ünlü oyuncu Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken ile aylar sonra Nişantaşı'nda el ele dolaşırken objektiflere takıldı. Barış Arduç ile birlikte rol aldığı Kiralık Aşk dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken ile mutluluğu gözlerinden okunuyor.

26.08.2022 16:45 - Son Güncelleme: 26.08.2022 16:45
Elçin Sangu’nun sevgilisi bakın kim çıktı! ’Evlilik hayalim yok’ demişti aylar sonra Nişantaşı’nda el ele yakalandılar

'EVLİLİK HAYALİM YOK'

Elçin Sangu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Kızıl saçı, beyaz teni ve sempatik tavırlarıyla gönülleri kazanan Elçin Sangu, sevgilisi ile aylar sonra Nişantaşı'nda el ele yakalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Elçin Sangu’nun sevgilisi bakın kim çıktı! ’Evlilik hayalim yok’ demişti aylar sonra Nişantaşı’nda el ele yakalandılar

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen sevgililerin rahat tavırları dikkat çekti.

Elçin Sangu’nun sevgilisi bakın kim çıktı! ’Evlilik hayalim yok’ demişti aylar sonra Nişantaşı’nda el ele yakalandılar

"DİŞÇİYE GİDİYORUZ"

Koruyucu maske takmayı ihmal etmeyen oyuncu, basın mensuplarının suruları üzerine "Dişçiye gidiyoruz, randevuya çok geç kaldık. Başka bir zaman konuşalım" diyerek hızlı adımlarla dişçi randevusuna yetişmeye çalıştı.

Elçin Sangu’nun sevgilisi bakın kim çıktı! ’Evlilik hayalim yok’ demişti aylar sonra Nişantaşı’nda el ele yakalandılar

EVLİLİK TEKLİFİ GELDİ Mİ?

Elçin Sangu, geçtiğimiz yıllarda kendisine yöneltilen 'Evlilik teklifi geldi mi?' sorusuna, "O çoktan geldi zaten. Öyle bir şeyim yok. O geleli çok oldu" cevabını vermişti.

Elçin Sangu’nun sevgilisi bakın kim çıktı! ’Evlilik hayalim yok’ demişti aylar sonra Nişantaşı’nda el ele yakalandılar

Çok düğün dernek sevmediğini de belirten Sangu, hayalinde bir düğün olmadığını, arkadaşlarıyla birlikte eğleneceği bir akşam olabileceğini belirtmişti.

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