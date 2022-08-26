Elçin Sangu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! 'Evlilik hayalim yok' demişti aylar sonra Nişantaşı'nda el ele yakalandılar
Elçin Sangu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! 'Evlilik hayalim yok' demişti, aşıklar aylar sonra Nişantaşı'nda el ele görüntülendi... Ünlü oyuncu Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken ile aylar sonra Nişantaşı'nda el ele dolaşırken objektiflere takıldı. Barış Arduç ile birlikte rol aldığı Kiralık Aşk dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken ile mutluluğu gözlerinden okunuyor.
26.08.2022 16:45 - Son Güncelleme: 26.08.2022 16:45
EVLİLİK TEKLİFİ GELDİ Mİ?
Elçin Sangu, geçtiğimiz yıllarda kendisine yöneltilen 'Evlilik teklifi geldi mi?' sorusuna, "O çoktan geldi zaten. Öyle bir şeyim yok. O geleli çok oldu" cevabını vermişti.