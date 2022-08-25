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Şarkıcı Gülşen’den İmam Hatiplilere hakaret! Savcılık halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma açtı

Şarkıcı Gülşen’den İmam Hatiplilere hakaret! Savcılık halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma açtı
25.08.2022 01:05 - Son Güncelleme: 25.08.2022 01:13

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Sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan Gülşen, verdiği konserlerde tepki çeken birçok davranışa ve açıklamaya imza attı. Sırasıyla; bir dinleyicisinin kucağına oturan, kalçasına tokat attıran, LGBT propagandası ve anneler ile ilgili açıklama yapan Gülşen, şimdi ise hadsizce İmam Hatiplileri hedef aldı. Sahnede İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözler sarf edip onları sapık olmakla suçlayan sözde sanatçı sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. Öte yandan Gülşen hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, tüm hukuki süreçleri başlatacaklarını duyurdu. Öte yandan

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