Buket Aydın eridi tatil pozları fena! Kampa girdi 11 kilo birden verdi işte Buket Aydın'ın son hali...
Buket Aydın eridi son hali bomba! Kampa girdi 11 kilo birden verdi. Son dönemde derin dekolteleriyle gündeme gelen Buket Aydın'ın son hali çok konuşuldu. Sağlıklı bir şekilde 11 kilo verdiğini ifade eden Buket Aydın Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. O da Seda Sayan, Buse Varol ve daha birçok ünlü gibi aynı formülle zayıflıyor...
26.08.2022 17:31 - Son Güncelleme: 26.08.2022 17:31
BUKET AYDIN ERİDİ TATİL POZLARI FENA!
Kampa giren Buket Aydın 11 kilo birden verdi, işte Buket Aydın'ın son hali...
Buket Aydın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Son dönemde tatil kareleriyle dikkat çeken Aydın, kampa girdi.