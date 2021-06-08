SON DAKİKA: Hapis istemiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola'ya mahkemeden karar! 'Basit yargılama usulü olarak görülecek'

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihar ederek hayatını kaybeden İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle Ezgi Mola'ya dava açıldı. Son dakika haberine göre Ezgi Mola'nın dava dosyası 'basit yargılama usulü' görülecek.

08.06.2021 11:37 - Son Güncelleme: 08.06.2021 11:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





