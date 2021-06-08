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SON DAKİKA: Hapis istemiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola'ya mahkemeden karar! 'Basit yargılama usulü olarak görülecek'

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihar ederek hayatını kaybeden İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle Ezgi Mola'ya dava açıldı. Son dakika haberine göre Ezgi Mola'nın dava dosyası 'basit yargılama usulü' görülecek.

08.06.2021 11:37 - Son Güncelleme: 08.06.2021 11:43
SON DAKİKA: Hapis istemiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola'ya mahkemeden karar! 'Basit yargılama usulü olarak görülecek'

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkıştıktan 34 gün sonra, 18 Ağustos 2020'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa O.'nun kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasında bulundu.

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SON DAKİKA: Hapis istemiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola'ya mahkemeden karar! 'Basit yargılama usulü olarak görülecek'

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilen Musa O. hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Musa O.'nun tutuksuz yargılanması, tepkilere neden oldu. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

SON DAKİKA: Hapis istemiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola'ya mahkemeden karar! 'Basit yargılama usulü olarak görülecek'

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA
Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SON DAKİKA: Hapis istemiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola'ya mahkemeden karar! 'Basit yargılama usulü olarak görülecek'

Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.

SON DAKİKA: Hapis istemiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola'ya mahkemeden karar! 'Basit yargılama usulü olarak görülecek'

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

Olayın ardından sosyal medyada '#EzgiMolaYalnızDeğildir' etiketiyle başlatılan kampanyada Mola'ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola'ya destek oldu.

SON DAKİKA: Hapis istemiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola'ya mahkemeden karar! 'Basit yargılama usulü olarak görülecek'

"16 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, sosyal medya üzerinden yazılan mesajların bazılarının hakaret içerdiğini tespit ettiklerini belirtti.

SON DAKİKA: Hapis istemiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola'ya mahkemeden karar! 'Basit yargılama usulü olarak görülecek'

Hakaret içerikli paylaşım yaptıkları ileri sürülen Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ve Selçuk Balcı hakkında suç duyurusu dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiklerini belirten Avukat Akkuş, müvekkili hakkında örgütlü linç kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.