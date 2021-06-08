Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya'nın annesini görenler şaştı kaldı yok böyle benzerlik! İşte Meltem Yılmazkaya'nın annesi

O hem yetenekli, hem güzel, hem de Türkiye'nin en komik kadınlarından biri... 36 yaşındaki başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya hem oyunculuğu hem de güzel sesiyle son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden biri. Öncesinde pek çok yapımda rol alsa da Meltem Yılmazkaya'nın hayatlarımıza girişi Güldür Güldür ile oldu. Kısa süre önce babasını kaybeden Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür'de Mehtap karakterine hayat veriyor. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesi Ayla Akyüz'ü görünce şaştı kaldı. Anne-kızın benzerliği akıl alır gibi değil. İşte başta Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya olmak üzere ünlülerin anneleri.

08.06.2021 11:07 - Son Güncelleme: 08.06.2021 11:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





