Son dakika: Hande Soral anne oldu! İsmail Demirci minik oğlu Ali dünyaya geldi! O gerçeği doktoru açıkladı
Son dakika: Hande Soral anne oldu! Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakteriyle yer alan Hande Soral, meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçen aylarda sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yaparak bebek müjdesi vermişti. Bir oğulları olacağını ve Ali adını vereceklerini açıklayan çiftten beklenen haber geldi. Oyuncu çift, oğulları Ali'ye kavuştu. Ünlü çiftin doktorunun yaptığı açıklama ise gündem oldu. İşte detaylar...
31.05.2022 00:11 - Son Güncelleme: 31.05.2022 00:13
Hande Soral ile İsmail Demirci, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçen aylarda sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yaparak bebek müjdesi vermişti.
Hamilelik sürecinde yaptığı karnı burnunda pozlarla sık sık gündem olan Hande Soral, bebeğinin adını yine Instagram hesabından duyurmuştu.
İsmail Demirci ile Hande Soral'dan beklenen haber geldi. Ünlü çift, oğulları Ali'ye kavuştu. Doğum, özel bir hastanede 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü gerçekleşti.