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Haberler Magazin Son dakika: Hande Soral anne oldu! İsmail Demirci minik oğlu Ali dünyaya geldi! O gerçeği doktoru açıkladı

Son dakika: Hande Soral anne oldu! İsmail Demirci minik oğlu Ali dünyaya geldi! O gerçeği doktoru açıkladı

Son dakika: Hande Soral anne oldu! Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakteriyle yer alan Hande Soral, meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçen aylarda sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yaparak bebek müjdesi vermişti. Bir oğulları olacağını ve Ali adını vereceklerini açıklayan çiftten beklenen haber geldi. Oyuncu çift, oğulları Ali'ye kavuştu. Ünlü çiftin doktorunun yaptığı açıklama ise gündem oldu. İşte detaylar...

31.05.2022 00:11 - Son Güncelleme: 31.05.2022 00:13
Son dakika: Hande Soral anne oldu! İsmail Demirci minik oğlu Ali dünyaya geldi! O gerçeği doktoru açıkladı

Hande Soral ile İsmail Demirci, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçen aylarda sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yaparak bebek müjdesi vermişti.

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Son dakika: Hande Soral anne oldu! İsmail Demirci minik oğlu Ali dünyaya geldi! O gerçeği doktoru açıkladı

Ultrason görüntüsüyle mutlu haberi paylaşan çift, takip eden günlerde cinsiyet partisi düzenleyerek oğulları olacağını öğrenmişti.

Son dakika: Hande Soral anne oldu! İsmail Demirci minik oğlu Ali dünyaya geldi! O gerçeği doktoru açıkladı

Hamilelik sürecinde yaptığı karnı burnunda pozlarla sık sık gündem olan Hande Soral, bebeğinin adını yine Instagram hesabından duyurmuştu.

Son dakika: Hande Soral anne oldu! İsmail Demirci minik oğlu Ali dünyaya geldi! O gerçeği doktoru açıkladı

İsmail Demirci ile Hande Soral'dan beklenen haber geldi. Ünlü çift, oğulları Ali'ye kavuştu. Doğum, özel bir hastanede 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü gerçekleşti.

Son dakika: Hande Soral anne oldu! İsmail Demirci minik oğlu Ali dünyaya geldi! O gerçeği doktoru açıkladı

DOKTORU AÇIKLADI
Ünlü çiftin doktoru yaptığı açıklamada anne ve bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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