Hande Erçel baştan aşağı transparan olan elbisesiyle rüzgar gibi esti! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkını gören gözlerini alamadı
Hande Erçel baştan aşağı transparan olan elbisesiyle rüzgar gibi esti! Kerem Bürsin ile yollarını ayırdıktan sonra Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Hande Erçel, özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Erçel, bu kez tarzıyla çok konuşuldu. Bir etkinliğe katılan ünlü oyuncu, baştan aşağı transparan olan mor elbisesiyle geceye damga vurdu. Fit hali ve iddialı tarzıyla dikkat çeken Erçel'e sosyal medyada yorum yağdı. İşte Hande Erçel'in çok konuşulan o elbisesi...
31.05.2022 01:13 - Son Güncelleme: 31.05.2022 01:25
Ünlü oyuncu Hande Erçel, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.
Hande Erçel, son olarak meslektaşı Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerini süslemişti.