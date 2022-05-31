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Haberler Magazin Hande Erçel baştan aşağı transparan olan elbisesiyle rüzgar gibi esti! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkını gören gözlerini alamadı

Hande Erçel baştan aşağı transparan olan elbisesiyle rüzgar gibi esti! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkını gören gözlerini alamadı

Hande Erçel baştan aşağı transparan olan elbisesiyle rüzgar gibi esti! Kerem Bürsin ile yollarını ayırdıktan sonra Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Hande Erçel, özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Erçel, bu kez tarzıyla çok konuşuldu. Bir etkinliğe katılan ünlü oyuncu, baştan aşağı transparan olan mor elbisesiyle geceye damga vurdu. Fit hali ve iddialı tarzıyla dikkat çeken Erçel'e sosyal medyada yorum yağdı. İşte Hande Erçel'in çok konuşulan o elbisesi...

31.05.2022 01:13 - Son Güncelleme: 31.05.2022 01:25
Hande Erçel baştan aşağı transparan olan elbisesiyle rüzgar gibi esti! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkını gören gözlerini alamadı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.

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Hande Erçel baştan aşağı transparan olan elbisesiyle rüzgar gibi esti! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkını gören gözlerini alamadı

Hande Erçel, son olarak meslektaşı Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerini süslemişti.

Hande Erçel baştan aşağı transparan olan elbisesiyle rüzgar gibi esti! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkını gören gözlerini alamadı

Erçel, bu kez tarzıyla çok konuşuldu. Bir etkinliğe katılan ünlü oyuncu, baştan aşağı transparan olan mor elbisesiyle geceye damga vurdu.

Hande Erçel baştan aşağı transparan olan elbisesiyle rüzgar gibi esti! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkını gören gözlerini alamadı

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan görüntülere, kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Hande Erçel baştan aşağı transparan olan elbisesiyle rüzgar gibi esti! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkını gören gözlerini alamadı

Fit hali ve iddialı tarzıyla dikkat çeken Erçel için "Çok güzelsin", "Gözlerimi alamıyorum", "Mor sana çok yakışıyor" yorumları yapıldı.

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