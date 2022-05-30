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Haberler Magazin Melis Sezen’in ‘gizli’ çekilen görüntüleri bomba etkisi yarattı! “Haberim yoktu” diyen Melis salonun ortasında öyle hareketler yaptı ki...

Melis Sezen’in ‘gizli’ çekilen görüntüleri bomba etkisi yarattı! “Haberim yoktu” diyen Melis salonun ortasında öyle hareketler yaptı ki...

Melis Sezen'in 'gizli' çekilen görüntüleri bomba etkisi yarattı! Final yapan Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen, sosyal medyada gündem oldu. Sezen'in mini taytı ve büstiyeri ile salonun ortasında yoga yaptığı anlar Instagram'a bomba gibi düştü. Yaptığı hareketlerle dikkat çeken Sezen, "Hiç haberim yoktu. Ve bana fark ettirmeden ellerimi bu kadar yakın çekmeyi nasıl başardın?" ifadelerini kullandı. İşte Melis Sezen'in o paylaşımı...

30.05.2022 23:02 - Son Güncelleme: 30.05.2022 23:13
Melis Sezen’in ‘gizli’ çekilen görüntüleri bomba etkisi yarattı! “Haberim yoktu” diyen Melis salonun ortasında öyle hareketler yaptı ki...

Melis Sezen, başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile üstlendiği Sadaktsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Melis Sezen’in ‘gizli’ çekilen görüntüleri bomba etkisi yarattı! “Haberim yoktu” diyen Melis salonun ortasında öyle hareketler yaptı ki...

Attığı her adımla adından söz ettiren Sezen, son olarak sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Melis Sezen’in ‘gizli’ çekilen görüntüleri bomba etkisi yarattı! “Haberim yoktu” diyen Melis salonun ortasında öyle hareketler yaptı ki...

Mini taytı ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen Sezen, yoga yaptığı anları kayıt altına aldırarak Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Melis Sezen’in ‘gizli’ çekilen görüntüleri bomba etkisi yarattı! “Haberim yoktu” diyen Melis salonun ortasında öyle hareketler yaptı ki...

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına ise "Hiç haberim yoktu. Ve bana fark ettirmeden ellerimi bu kadar yakın çekmeyi nasıl başardın?" şeklinde esprili bir not düştü.

Melis Sezen’in ‘gizli’ çekilen görüntüleri bomba etkisi yarattı! “Haberim yoktu” diyen Melis salonun ortasında öyle hareketler yaptı ki...

Yaptığı hareketlerle dikkat çeken Melis Sezen, son paylaşımıyla sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

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