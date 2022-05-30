Melis Sezen’in ‘gizli’ çekilen görüntüleri bomba etkisi yarattı! “Haberim yoktu” diyen Melis salonun ortasında öyle hareketler yaptı ki...
Melis Sezen'in 'gizli' çekilen görüntüleri bomba etkisi yarattı! Final yapan Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen, sosyal medyada gündem oldu. Sezen'in mini taytı ve büstiyeri ile salonun ortasında yoga yaptığı anlar Instagram'a bomba gibi düştü. Yaptığı hareketlerle dikkat çeken Sezen, "Hiç haberim yoktu. Ve bana fark ettirmeden ellerimi bu kadar yakın çekmeyi nasıl başardın?" ifadelerini kullandı. İşte Melis Sezen'in o paylaşımı...
30.05.2022 23:02 - Son Güncelleme: 30.05.2022 23:13
Melis Sezen, başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile üstlendiği Sadaktsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Yaptığı hareketlerle dikkat çeken Melis Sezen, son paylaşımıyla sosyal medyada bomba etkisi yarattı.