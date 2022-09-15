SON DAKİKA: Hadise'nin boşanma dilekçesindeki suçlamalarının ardından Mehmet Dinçerler sessizliğini bozmuştu! Olay hamle: Her şeyi kapattı
Son dakika: Hadise'nin boşanma dilekçesindeki suçlamalarının ardından Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu. Dilekçeler verildi Hadise'den boşanma hakkında ilk açıklama geldi. Ardından bomba hamle ve şok iddia gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir evliliklerinde kara bulutların dolaştığı iddia edilen Hadise ile Mehmet Dinçerler, önce yüzükleri çıkarmasıyla ardından da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Hadise önceki gün boşanma davası açtı, konuyla ilgili menajerinden açıklama geldi. Ardından Mehmet Dinçerler de atağa geçti ve sosyal medyada tüm fotoğrafları sildi. 4 buçuk aylık evli olan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanma nedeni ortaya çıktı, dilekçede yer alan suçlamalar hakkında Mehmet Dinçerler cephesinden de bir açıklama geldi. Tüm yaşananların ardından Mehmet Dinçerler sosyal medya hesaplarını kapattı.
15.09.2022 09:34 - Son Güncelleme: 15.09.2022 18:04
"ŞAŞKINIM, SON 1 SENEME..."
Hadise'nin boşanma dilekçesindeki suçlamalarının ardından Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu.
"GİZLİ İŞİ VAR"
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma nedeni ortaya çıktı. Karar doğrulandı dilekçeler verildi ardından bomba hamleler gelmeye başladı.
Doğum gününde Mehmet Dinçerler'in parmağında yüzük vardı ancak Hadise kutlama esnasında videolarda görünmedi. Bu durum 'Hadise neden yok?' 'Aralarında bir problem mi var?' sorularına neden oldu.