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Haberler Magazin Çağla Şıkel'in o halleri ortalığı salladı gören şaştı kaldı! 1997'de Türkiye Güzeli seçilmişti görenler: "Sen de mi estetik güzelisin?"

Çağla Şıkel'in o halleri ortalığı salladı gören şaştı kaldı! 1997'de Türkiye Güzeli seçilmişti görenler: "Sen de mi estetik güzelisin?"

Çağla Şıkel'in o halleri ortalığı salladı gören şaştı kaldı! 1997'de Türkiye Güzeli seçilmişti, Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimini görenler, "Sen de mi estetik güzelisin?" , "Estetik var gibi de yok gibi de karar veremedim" şeklinde yorumlar yaptı, sosyal medya ikiye bölündü. İşte 2018 - 2015 yılları arasında Emre Altuğ ile evli kalan 2 çocuk annesi Çağla Şıkel başta olmak üzere sizler için derlediğimiz tescilli güzel ünlülerin eski halleri...

15.09.2022 09:10 - Son Güncelleme: 15.09.2022 09:16
Çağla Şıkel’in o halleri ortalığı salladı gören şaştı kaldı! 1997’de Türkiye Güzeli seçilmişti görenler: Sen de mi estetik güzelisin?

"SEN DE Mİ ESTETİK GÜZELİSİN?"

Çağla Şıkel'in o halleri ortalığı salladı gören şaştı kaldı! 1997'de Türkiye Güzeli seçilmişti, Çağla Şıkel'in eski hallerini görenler, "Sen de mi estetik güzelisin?" yorumları yapıyor.

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Çağla Şıkel’in o halleri ortalığı salladı gören şaştı kaldı! 1997’de Türkiye Güzeli seçilmişti görenler: Sen de mi estetik güzelisin?

2008–2015 yıllarıa rasında Emre Altuğ ile evli kalan ünlü model Çağla Şıkel sosyal medya gündeminde.

Çağla Şıkel’in o halleri ortalığı salladı gören şaştı kaldı! 1997’de Türkiye Güzeli seçilmişti görenler: Sen de mi estetik güzelisin?

Kuzey ve Uzay adında iki erkek evlada sahip olan Çağla Şıkel, yıllara meydan okuyan fiziği ile tüm dikkatleri üzerine topluyor.

Çağla Şıkel’in o halleri ortalığı salladı gören şaştı kaldı! 1997’de Türkiye Güzeli seçilmişti görenler: Sen de mi estetik güzelisin?

Formunu koruyan 43 yaşındaki Çağla Şıkel'in eski halleri kısa sürede sposyal medyayı ikiye böldü.

Çağla Şıkel’in o halleri ortalığı salladı gören şaştı kaldı! 1997’de Türkiye Güzeli seçilmişti görenler: Sen de mi estetik güzelisin?

Hiç estetik yaptırmadığını söyleyen Çağla Şıkel'in eski hallerini görenler, "Sen de mi estetik güzelisin?" , "Estetik var gibi de yok gibi de karar veremedim" , "Estetik yok yıllar içinde yüzü oturmuş", "Baya baya estetikli" yorumları yaptı.

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