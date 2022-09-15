Çağla Şıkel'in o halleri ortalığı salladı gören şaştı kaldı! 1997'de Türkiye Güzeli seçilmişti görenler: "Sen de mi estetik güzelisin?"

Hiç estetik yaptırmadığını söyleyen Çağla Şıkel'in eski hallerini görenler, "Sen de mi estetik güzelisin?" , "Estetik var gibi de yok gibi de karar veremedim" , "Estetik yok yıllar içinde yüzü oturmuş", "Baya baya estetikli" yorumları yaptı.