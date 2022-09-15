Çağla Şıkel'in o halleri ortalığı salladı gören şaştı kaldı! 1997'de Türkiye Güzeli seçilmişti görenler: "Sen de mi estetik güzelisin?"
Çağla Şıkel'in o halleri ortalığı salladı gören şaştı kaldı! 1997'de Türkiye Güzeli seçilmişti, Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimini görenler, "Sen de mi estetik güzelisin?" , "Estetik var gibi de yok gibi de karar veremedim" şeklinde yorumlar yaptı, sosyal medya ikiye bölündü. İşte 2018 - 2015 yılları arasında Emre Altuğ ile evli kalan 2 çocuk annesi Çağla Şıkel başta olmak üzere sizler için derlediğimiz tescilli güzel ünlülerin eski halleri...
15.09.2022 09:10 - Son Güncelleme: 15.09.2022 09:16