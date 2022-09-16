Dilek'in öldüğü Gönül Dağı'nda bir isim daha ölüyor! Cenazesi kalktı 'Sen de gitme' Gülsim Ali İlhan diziye yeşil ışık yaktı hayranlarına müjde!

Gönül Dağı'nda yeni gelişmeler izleyiciyi heyecanlandırdı. 68. bölüm merakla beklenirken yayınlanan yeni fragman 'neler oluyor?' dedirtti. Gülsim Ali İlhan'ın veda ettiği diziden yeni bir oyuncu ayrılabilir. Hayranları İlhan'ın gelişini beklerken flaş bir gelişme yaşandı. Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya diziden ayrılıyor mu? Fragman, sevenlerini endişelendirdi. Öte yandan Gülsim Ali İlhan'ın yeni projesiyle ilgili açıklaması merak uyandırdı. Güzel oyuncu, ''Çok güzel bir proje, çok özel bir proje. Türkiye'de daha önce yapılmamış bir iş'' dedi. İşte detaylar...