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Lady Gaga aşkını ilan etti! İşte Bradley Cooper ile sevgili olduğu iddia edilen Lady Gaga'nın yeni sevgilisi...

Lady Gaga, haftasonu California'da bulunan bir mekanda, yeni erkek arkadaşı Dan Horton ile görüntülendi.
Nişanlısı Christian Carino ile altı ay önce ayrılan ünlü şarkıcı Lady Gaga, Oscar Ödülleri Töreni'ne Bradley Cooper ile sahnedeki yakınlaşmalarıyla magazin gündemine damga vurmuştu. Irina Shayk ve Cooper ayrılığının ardından ikilinin birlikte yaşamaya başladığı iddiaları magazin gündemine düşmüşken Gaga, California'daki bir mekanda yeni aşkıyla birlikte görüntülendi.

01.08.2019 16:52 - Son Güncelleme: 01.08.2019 17:24
Lady Gaga aşkını ilan etti! İşte Bradley Cooper ile sevgili olduğu iddia edilen Lady Gaga'nın yeni sevgilisi...

Oscar ödül törenine, Lady Gaga ve o dönem ünlü model Irina Shayk ile birlikte olan Bradley Cooper'ın yakınlaşması damga vurmuştu.

Lady Gaga aşkını ilan etti! İşte Bradley Cooper ile sevgili olduğu iddia edilen Lady Gaga'nın yeni sevgilisi...

"YASAK AŞK MI?"

Akıllara, ''Cooper ve Gaga yasak aşk mı yaşıyorlar?'' sorusunu getiren ve Irina Shayk ile Cooper arasında sonradan yaşanan sorunların sebebi olarak gösterilen bu yakınlaşma, uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

Lady Gaga aşkını ilan etti! İşte Bradley Cooper ile sevgili olduğu iddia edilen Lady Gaga'nın yeni sevgilisi...

İddiaları yalanlayan Gaga, her ne kadar bunun yalnızca bir rol olduğunu söylese de, Cooper ve Shayk'ın aniden ayrılması, yasak aşk iddialarını güçlendirdi.

Lady Gaga aşkını ilan etti! İşte Bradley Cooper ile sevgili olduğu iddia edilen Lady Gaga'nın yeni sevgilisi...

Geçtiğimiz günlerde Bradley Cooper'ın komşularının ortaya attığı iddiaya göre ise Lady Gaga Bradley Cooper'ın evine taşındı.

Lady Gaga aşkını ilan etti! İşte Bradley Cooper ile sevgili olduğu iddia edilen Lady Gaga'nın yeni sevgilisi...

Nişanlısı Christian Carino ile altı ay önce ayrılan ünlü şarkıcı Lady Gaga, hafta sonu California'da bulunan bir mekanda, yeni erkek arkadaşı Dan Horton ile görüntülendi.

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