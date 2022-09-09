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Haberler Magazin Son Dakika: Gupse Özay anne oldu! Ünlü çiftin kızları dünyaya geldi! Barış Arduç’lu doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

Son Dakika: Gupse Özay anne oldu! Ünlü çiftin kızları dünyaya geldi! Barış Arduç’lu doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

Deliha film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırmıştı. Geçen aylarda bebek bekledikleri ortaya çıkan ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Gupse Özay ile Barış Arduç, bugün minik kızlarına kavuştu. Müjdeli haber ünlü çiftin hayranlarını sevindirirken Barış Arduç'lu doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...

takvim.com.tr
09.09.2022 21:14 - Son Güncelleme: 09.09.2022 21:14
Son Dakika: Gupse Özay anne oldu! Ünlü çiftin kızları dünyaya geldi! Barış Arduç’lu doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

Gupse Özay, başrolünü üstlendiği Deliha filminde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Barış Arduç ile 2020'de nikah masasına oturdu.

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Son Dakika: Gupse Özay anne oldu! Ünlü çiftin kızları dünyaya geldi! Barış Arduç’lu doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftin, geçen aylarda bebek beklediği ortaya çıktı.

Son Dakika: Gupse Özay anne oldu! Ünlü çiftin kızları dünyaya geldi! Barış Arduç’lu doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

Özay, Ömür Sabuncuoğlu'nun Instagram'da yaptığı "Teyze oluyorum. Az önce Gupse ile konuştum. Altı aylık hamile ve çok iyiler" şeklindeki paylaşımı kendi hesabından yayınlayarak, hayranlarına bebek haberini duyurdu.

Son Dakika: Gupse Özay anne oldu! Ünlü çiftin kızları dünyaya geldi! Barış Arduç’lu doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu daha sonra ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

Son Dakika: Gupse Özay anne oldu! Ünlü çiftin kızları dünyaya geldi! Barış Arduç’lu doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu, "Yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" ifadelerini kullandı.

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