Son Dakika: Gupse Özay anne oldu! Ünlü çiftin kızları dünyaya geldi! Barış Arduç’lu doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu
Deliha film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırmıştı. Geçen aylarda bebek bekledikleri ortaya çıkan ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Gupse Özay ile Barış Arduç, bugün minik kızlarına kavuştu. Müjdeli haber ünlü çiftin hayranlarını sevindirirken Barış Arduç'lu doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...
09.09.2022 21:14 - Son Güncelleme: 09.09.2022 21:14
Gupse Özay, başrolünü üstlendiği Deliha filminde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Barış Arduç ile 2020'de nikah masasına oturdu.