Emre Altuğ ‘ne sevmiştim’ deyip eskilerden bahsetti! O kareyi görenin ağzı açık kaldı! Meğer Çağla Şıkel’in minik oğlu Uzay...
1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başlayan Emre Altuğ, şarkıcılıkla başladığı kariyerine oyunculuğu ve sunuculuğu da ekledi. Lise Defteri, Tatlı Hayat gibi dizilerde rol alan Altuğ, işleri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Altuğ özellikle 7 yıl evli kaldığı Çağla Şıkel'le yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerini sık sık süsledi. Ünlü şarkıcı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Nostaljik bir paylaşımda bulunan Emre Altuğ'un 'ne sevmiştim' diye devam eden satırlar dikkat çekti. Emre Altuğ'un küçük oğlu Uzay ile benzerliği ise bir kez daha gündem oldu. İşte Emre Altuğ'un o paylaşımı...
09.09.2022 20:45 - Son Güncelleme: 09.09.2022 20:58
1999'da ilk albümünü yayınlayan Emre Altuğ'un en büyük isteği oyuncu olmaktı ve müzikte de başarıyı yakalayınca ikisini bir arada yürütmeye karar verdi.
Tatlı Hayat, Lise Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde rol alan Altuğ, bir yandan da Sıcak, Dudak Dudağa, Kişiye Özel, Zil gibi albümleriyle müzik listelerini alt üst etti.
Altuğ özellikle Çağla Şıkel'le yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerini sık sık süsledi. Ünlü şarkıcı, yaklaşık 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.