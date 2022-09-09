Son Dakika: Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Nikah fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u...
Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Bir Küçük Gün Işığı'nın Fırat'ı Berk Oktay'dan müjdeli haber geldi. Uzun bir süredir aşk yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, evlendi. Oyuncu çiftin aile arasında kıyılan nikahlarından kareler de sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Nikah için vücudunu saran beyaz bir elbise tercih eden Yıldız Çağrı Atiksoy, güzelliğiyle büyüledi. İşte ünlü çiftin evlerinin bahçesinde kıyılan nikahtan ilk kareler...
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun bir süre önce Berk Oktay ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Fırat karakterini canlandıran Berk Oktay, geçen yıl şubat ayında sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.
Ünlü çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, geçen günlerde kına gecesi yaptı. Üç ayrı elbise giyen ünlü oyuncu, kına gecesinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
EVLENDİLER
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti bu akşam ise aile arasında nikah kıydı. Nikah ünlü çiftin evlerinin bahçesinde kıyıldı.
Yarın Polenezköy'de düğün törenleri gerçekleşecek olan çiftten Berk Oktay nikah için beyaz pantolon ve gömlek tercih ederken eden Yıldız Çağrı Atiksoy, vücudunu saran elbisesiyle göz kamaştırdı.