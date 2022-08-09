SON DAKİKA: Eski Popstar yarışmacısı evinin önünde saldırıya uğradı! İşte olay sonrası ortaya çıkan görüntüler...

Ancak bana küfürler ile karşılık verdi. Daha sonra tehdit edip 'Bana müziğin sesini kapat diyemezsin' diyerek bana kafa attı. Önce sersemledim ne olduğunu anlayamadım. Hemen 112 acil yardım hattını arayarak polise durumu bildirdim. Polisin geleceğini anlayınca olay yerinden kaçtı. Gelen polisler beni hemen hastaneye götürdüler. Röntgen çekildi, darp raporu verildi" diyerek saldırgandan şikayetçi olduğunu söyledi.