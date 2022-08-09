SON DAKİKA: Eski Popstar yarışmacısı evinin önünde saldırıya uğradı! İşte olay sonrası ortaya çıkan görüntüler...
Son dakika haberi... Eski Popstar yarışmacısı evinin önünde saldırıya uğradı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir erkek tarafından darbedildi. Başına ve yüzüne aldığı sert darbe sonucu gözü moraran Evren Mevlanaoğlu, hastaneye giderek darp raporu alırken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
Eski Popstar yarışmacısı evinin önünde saldırıya uğradı! İşte olay sonrası ortaya çıkan görüntüler...
Yıllar önce yayınlanan Popstar yarışmasıyla tanınan sanatçı Evre Mevlanaoğlu, Muğla'daki evinin önünde saldırıya uğradı. Tanımadığı bir erkeğin saldırısına uğrayan şarkıcı, hastaneye giderek darp raporu aldı.
"MÜZİĞİ KISMASI İÇİN UYARINCA KAFA ATTI"
Kendisine saldıran şahsı tanımadığını belirten Sanatçı Evren Mevlanaoğlu "Sahne aldığım mekandan çıkarak eve doğru yürürken birinin motorla yanımdan geçtiğini fark ettim ancak önemsemedim.
Ancak bana küfürler ile karşılık verdi. Daha sonra tehdit edip 'Bana müziğin sesini kapat diyemezsin' diyerek bana kafa attı. Önce sersemledim ne olduğunu anlayamadım. Hemen 112 acil yardım hattını arayarak polise durumu bildirdim. Polisin geleceğini anlayınca olay yerinden kaçtı. Gelen polisler beni hemen hastaneye götürdüler. Röntgen çekildi, darp raporu verildi" diyerek saldırgandan şikayetçi olduğunu söyledi.