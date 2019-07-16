Son dakika: Demet Şener ile Cenk Küpeli evliliği bitiyor mu? Şok gelişme...
Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan boşandıktan kısa bir süre sonra kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi. Jet hızıyla evlenen Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin nikahına Cenk Küpeli'nin anne ve babasının katılmaması ise kafalarda büyük soru işareti oluşturdu. Geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekanda görüntülenen Demet Şener, muhabirlerin sorduğu sorular karşısında sinirlendi. Mekan çıkışında arabasına binip, 'Cenk tüm açıklamaları yaptı' diyerek uzaklaşan Demet Şener'in gergin tavırları dikkat çekti. Ardından mekandan çıkan Küpeli ise hiçbir şey konuşmayarak morali bozuk bir şekilde taksiye binerek mekanı terk etti. Yaşanan bu gelişme sonrasında akıllara Demet Şener ile Cenk Küpeli boşanıyor mu?' sorusu geldi. İşte detaylar...
YENİ EVLİ ÇİFT GERGİN!
Demet Şener, geçtiğimiz Haziran ayında kendisinden 8 yaş küçük Cenk Küpeli ile evlendi. Nikahta Cenk Küpeli'nin anne ve babasının olmaması 'Demet Şener istenmeyen gelin' haberlerine neden oldu. Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülenen yeni evli çift, Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin tavırları dikkat çekti.
DEMET ŞENER - CENK KÜPELİ EVLİLİĞİ BİTİYOR MU? - VİDEO İÇİN TIKLAYIN