Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan boşandıktan kısa bir süre sonra kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi. Jet hızıyla evlenen Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin nikahına Cenk Küpeli’nin anne ve babasının katılmaması ise kafalarda büyük soru işareti oluşturdu. Geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekanda görüntülenen Demet Şener, muhabirlerin sorduğu sorular karşısında sinirlendi. Mekan çıkışında arabasına binip, 'Cenk tüm açıklamaları yaptı' diyerek uzaklaşan Demet Şener'in gergin tavırları dikkat çekti. Ardından mekandan çıkan Küpeli ise hiçbir şey konuşmayarak morali bozuk bir şekilde taksiye binerek mekanı terk etti. Yaşanan bu gelişme sonrasında akıllara Demet Şener ile Cenk Küpeli boşanıyor mu?' sorusu geldi. İşte detaylar...
Son dakika: Demet Şener ile Cenk Küpeli evliliği bitiyor mu?16.07.2019 13:31
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