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Haberler Magazin SON DAKİKA: Billur Kalkavan'a veda! Sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın açıklamaları yürek sızlatmıştı cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu

SON DAKİKA: Billur Kalkavan'a veda! Sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın açıklamaları yürek sızlatmıştı cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu

Son dakika... Billur Kalkavan'a veda! Sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın açıklamaları yürek sızlatmıştı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Kalkavan'ın ölümünü meslektaşı Hamdi Alkan duyurdu. Ünlü sanatçının ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Son ana kadar umut dolu olan Billur Kalkavan'ın ölüm nedeni ise akciğer kanseriyle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu olduğu belirtildi. Son yolculuğuna uğurlanan Billur Kalkavan'ın cenaze töreninde sevgilisi Buğra Bahadırlı gözyaşlarına boğuldu.

17.10.2022 15:36 - Son Güncelleme: 17.10.2022 16:14
SON DAKİKA: Billur Kalkavan’a veda! Sevgilisi Buğra Bahadırlı’nın açıklamaları yürek sızlatmıştı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

BİLLUR KALKAVAN'A VEDA!

Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor. Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Billur Kalkavan (59), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Buğra Bahadırlı'nın 13 yıldır birlikte olduğu oyuncu ile son diyaloğu herkesi derinden üzmüştü.

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SON DAKİKA: Billur Kalkavan’a veda! Sevgilisi Buğra Bahadırlı’nın açıklamaları yürek sızlatmıştı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

"Doktorların 'tümörden mi progresyon yapıyor' diye endişelendiği bir dönemde 'Bu kadar hızlı düşüş enfeksiyondan oluyordur' dedim. Enfeksiyon çıktı. Orada canım sıkıldı. Biraz duygulandım. Odaya girdiğimde Billur baygındı. Duygulanıp sarıldım. Ben ağlayınca kendine geldi ve 'Aşkım merak etme, ben seni hiç bırakır mıyım' dedi. Son diyaloğumuz o oldu."

SON DAKİKA: Billur Kalkavan’a veda! Sevgilisi Buğra Bahadırlı’nın açıklamaları yürek sızlatmıştı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

"BİR KÖTÜ GÜNÜMÜZ BİLE GEÇMEDİ"

Buğra Bahadırlı, çok üzgün olduğunu söyledi ve ekledi: "Billur, zamanında bana bir hikâye anlatmıştı. Bir adam karısını kaybediyor. Adam, haberi aldıktan sonra hemen bunu karısıyla paylaşmak istiyor ve 'Şu an karımın öldüğü haberini gidip karımla paylaşmalıyım' diyor. Benim de şu an hissettiğim şey o. Bir kötü günümüz bile geçmedi. Bir gün tartışmadık. Tabii ki fikir tartışmalarımız oldu ama bir gün kavga edip ayrılmaya niyetlenmedik."

SON DAKİKA: Billur Kalkavan’a veda! Sevgilisi Buğra Bahadırlı’nın açıklamaları yürek sızlatmıştı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

"MANTAR ENFEKSİYONA NEDEN OLDUĞU İÇİN ÖLMÜŞ"

Billur Kalkavan'ın ölümünün ardından konuşan sevgilisi Buğra Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş."

SON DAKİKA: Billur Kalkavan’a veda! Sevgilisi Buğra Bahadırlı’nın açıklamaları yürek sızlatmıştı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

"SON İKİ HAFTA NE YEMEK YİYEBİLDİ NE DE UYUYABİLDİ"

"Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" ifadelerini kullandı.

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