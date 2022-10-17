SON DAKİKA: Billur Kalkavan'a veda! Sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın açıklamaları yürek sızlatmıştı cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu
Son dakika... Billur Kalkavan'a veda! Sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın açıklamaları yürek sızlatmıştı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Kalkavan'ın ölümünü meslektaşı Hamdi Alkan duyurdu. Ünlü sanatçının ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Son ana kadar umut dolu olan Billur Kalkavan'ın ölüm nedeni ise akciğer kanseriyle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu olduğu belirtildi. Son yolculuğuna uğurlanan Billur Kalkavan'ın cenaze töreninde sevgilisi Buğra Bahadırlı gözyaşlarına boğuldu.
"Doktorların 'tümörden mi progresyon yapıyor' diye endişelendiği bir dönemde 'Bu kadar hızlı düşüş enfeksiyondan oluyordur' dedim. Enfeksiyon çıktı. Orada canım sıkıldı. Biraz duygulandım. Odaya girdiğimde Billur baygındı. Duygulanıp sarıldım. Ben ağlayınca kendine geldi ve 'Aşkım merak etme, ben seni hiç bırakır mıyım' dedi. Son diyaloğumuz o oldu."
"BİR KÖTÜ GÜNÜMÜZ BİLE GEÇMEDİ"
Buğra Bahadırlı, çok üzgün olduğunu söyledi ve ekledi: "Billur, zamanında bana bir hikâye anlatmıştı. Bir adam karısını kaybediyor. Adam, haberi aldıktan sonra hemen bunu karısıyla paylaşmak istiyor ve 'Şu an karımın öldüğü haberini gidip karımla paylaşmalıyım' diyor. Benim de şu an hissettiğim şey o. Bir kötü günümüz bile geçmedi. Bir gün tartışmadık. Tabii ki fikir tartışmalarımız oldu ama bir gün kavga edip ayrılmaya niyetlenmedik."