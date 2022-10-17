Hababam Sınıfı'nın çalışkan Ahmet'i Neşeli Günler'in damat Uğur'uydu! Yeşilçam'ın bebek yüzülüsü Ahmet Sezerel'i gören tanıyamıyor
Hababam Sınıfı'nın 'çalışkan' Ahmet'i, Neşeli Günler'in 'damat' Uğur'u olarak hafızalara kazındı. Yeşilçam oyuncusu Ahmet Sezerel'in son halini gören tanıyamıyor. Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın en önemli yapımlarında Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit gibi efsane isimlerle rol paylaşan Ahmet Sezerel'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. İşte Yeşilçam'ın yakışıklı ismi Ahmet Sezere'in son hali...
Ahmet Sezerel Instagram hesabında kısaca kendisi hakkında çok eskiden aktör, yönetmen yardımcısı, yönetmen, fotoğrafçı şimdi ise baba ve dede olarak tanımlıyor.
Türk sinemasının efsane ismi Ahmet Sezerel Oya Çınar'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Ahmet Sezerel'in çok konuşulacak açıklamaları…
Türk sinemasında hafızamızda yer eden ne kadar film varsa ya oyuncu ya yönetmen ya yapımcı olarak yer almışsınız. Aynı zamanda 'Hababam Sınıfı'nın ilk ve tek mezunusunuz…
Evet; diplomamın haklı gurunu yaşıyorum. (Gülüyor) Her şey tiyatroya adım atışımla başladı. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda başladım oyunculuğa. Sonra Metin Erksan'ın yazıp yönettiği 'Kadın Hamlet'te Ofelya'yı oynadım. Ardından Şerif Gören'in filmi 'Darbe'de oynadım. Sonra zaten Arzu Film dönemi başlıyor… Arzu Film'de bir aile gibiydik. Ertem (Eğilmez) Abi'nin evinde toplanılırdı. Gırgır şamata… Hem işimizi yapar hem deli gibi eğlenirdik. Tabii o zaman her şey çok başkaydı. Çalışma disiplini de farklıydı.
Nasıldı?
Özellikle Arzu Film ekibinde her şey başka türlü ilerlerdi. Mesela önce tretman yazılırdı. Diyaloglar sette yazılırdı. Şimdiki gibi önce senaryoyu birinin tamamen yazıp bitirmesi diye bir şey yoktu. Yavuz Turgul, Sadık Şengil, Halit Akçatepe diyalogları yazardı. Ertem Abi'nin meşhur bir öğlen uykusu vardı. Uykusundan uyanır, yazılanlara bakardı. Beğenirse çekerdi, beğenmezse yırtar atardı.