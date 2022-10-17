Hamile olduğu iddia edilmişti... Merve Boluğur'dan eşi Mert Aydın'la fotoğrafına yorum yapan takipçisine ayar: "Evde kalmış haset..."
Hamile olduğu iddia edilmişti... Merve Boluğur'dan eşi Mert Aydın'la fotoğrafına yorum yapan takipçisine olay sözler geldi. Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine giren Merve Boluğur ile Mert Aydın Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde, "Küçük Merve" açıklamasıyla hamile olduğu iddia edilen Merve Boluğur, eşinin doğum gününü kutladığı fotoğraf karelerine yorum yapan takipçisine sert tepki gösterdi.
17.10.2022 16:19 - Son Güncelleme: 17.10.2022 16:19
"EVDE KALMIŞ HASET..."
Hamile olduğu iddia edilmişti... Merve Boluğur'dan eşi Mert Aydın'la fotoğrafına yorum yapan takipçisine ayar!
Merve Boluğur DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda nikâh masasına oturdu. Boluğur'un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş, Aydın'ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yaptı.