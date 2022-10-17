Hamile olduğu iddia edilmişti... Merve Boluğur'dan eşi Mert Aydın'la fotoğrafına yorum yapan takipçisine ayar: "Evde kalmış haset..."

Merve Boluğur DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda nikâh masasına oturdu. Boluğur'un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş, Aydın'ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yaptı.