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Haberler Magazin Hamile olduğu iddia edilmişti... Merve Boluğur'dan eşi Mert Aydın'la fotoğrafına yorum yapan takipçisine ayar: "Evde kalmış haset..."

Hamile olduğu iddia edilmişti... Merve Boluğur'dan eşi Mert Aydın'la fotoğrafına yorum yapan takipçisine ayar: "Evde kalmış haset..."

Hamile olduğu iddia edilmişti... Merve Boluğur'dan eşi Mert Aydın'la fotoğrafına yorum yapan takipçisine olay sözler geldi. Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine giren Merve Boluğur ile Mert Aydın Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde, "Küçük Merve" açıklamasıyla hamile olduğu iddia edilen Merve Boluğur, eşinin doğum gününü kutladığı fotoğraf karelerine yorum yapan takipçisine sert tepki gösterdi.

17.10.2022 16:19 - Son Güncelleme: 17.10.2022 16:19
Hamile olduğu iddia edilmişti... Merve Boluğur’dan eşi Mert Aydın’la fotoğrafına yorum yapan takipçisine ayar: Evde kalmış haset...

"EVDE KALMIŞ HASET..."

Hamile olduğu iddia edilmişti... Merve Boluğur'dan eşi Mert Aydın'la fotoğrafına yorum yapan takipçisine ayar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hamile olduğu iddia edilmişti... Merve Boluğur’dan eşi Mert Aydın’la fotoğrafına yorum yapan takipçisine ayar: Evde kalmış haset...

Merve Boluğur DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda nikâh masasına oturdu. Boluğur'un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş, Aydın'ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yaptı.

Hamile olduğu iddia edilmişti... Merve Boluğur’dan eşi Mert Aydın’la fotoğrafına yorum yapan takipçisine ayar: Evde kalmış haset...

Aslı Hünel yakın arkadaşının düğünü için paraya kıydı. Merve Boluğur'un nikâh şahitliğini yapan Aslı Hünel, geline 10 tam altın taktı. Artan altın fiyatlarını umursamadan kesenin ağzını açan Hünel'in hediyesini gören sosyal medya kullanıcıları "Herkese bu dönemde böyle dost lazım" yorumları yaptı.

Hamile olduğu iddia edilmişti... Merve Boluğur’dan eşi Mert Aydın’la fotoğrafına yorum yapan takipçisine ayar: Evde kalmış haset...

Gelinliği çok beğenilen Merve Boluğur'un ikinci gelinliği de başarılı bulundu.

Hamile olduğu iddia edilmişti... Merve Boluğur’dan eşi Mert Aydın’la fotoğrafına yorum yapan takipçisine ayar: Evde kalmış haset...

Sosyal medya gündemindeki Merve Boluğur'dan eşi Mert Aydın'la düğün sonrası ilk kare geldi.

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