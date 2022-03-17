SON DAKİKA: Bahar Candan'a otelde buluştuğu adamdan büyük şok! Soluğu emniyette aldı: "Görüntülerimi..."
Son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü! Bahar Candan, Alparslan isimli bir şahısla otelde buluşunca hayatının şokunu yaşadı. 'Sana marka yaratalım. Ünlülerle çalışırsın' vaatlerine kanarak yolda tanıştığı adamla otel odasına giden fenomen Bahar Candan, bir süre sonra odadan çıkmak istedi. 'Seninle işim bitti' diyerek sinkaflı sözler söyleyen adam Candan'ı odadan kovunca, ünlü fenomen karakola sığındı. 'Bana tuzak kurdu görüntülerimi kaydetmiş olabilir' diyen Candan, şikayetçi oldu.
17.03.2022 10:16 - Son Güncelleme: 17.03.2022 10:56
Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Bahar Candan, 16 Kasım günü Beyoğlu'ndaki iş yerinden çıktıktan sonra Alparslan isimli bir şahısla karşılaştı.