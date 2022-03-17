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Haberler Magazin SON DAKİKA: Bahar Candan'a otelde buluştuğu adamdan büyük şok! Soluğu emniyette aldı: "Görüntülerimi..."

SON DAKİKA: Bahar Candan'a otelde buluştuğu adamdan büyük şok! Soluğu emniyette aldı: "Görüntülerimi..."

Son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü! Bahar Candan, Alparslan isimli bir şahısla otelde buluşunca hayatının şokunu yaşadı. 'Sana marka yaratalım. Ünlülerle çalışırsın' vaatlerine kanarak yolda tanıştığı adamla otel odasına giden fenomen Bahar Candan, bir süre sonra odadan çıkmak istedi. 'Seninle işim bitti' diyerek sinkaflı sözler söyleyen adam Candan'ı odadan kovunca, ünlü fenomen karakola sığındı. 'Bana tuzak kurdu görüntülerimi kaydetmiş olabilir' diyen Candan, şikayetçi oldu.

17.03.2022 10:16 - Son Güncelleme: 17.03.2022 10:56
SON DAKİKA: Bahar Candan’a otelde buluştuğu adamdan büyük şok! Soluğu emniyette aldı: Görüntülerimi...

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Bahar Candan, 16 Kasım günü Beyoğlu'ndaki iş yerinden çıktıktan sonra Alparslan isimli bir şahısla karşılaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Bahar Candan’a otelde buluştuğu adamdan büyük şok! Soluğu emniyette aldı: Görüntülerimi...

İkili tanıştığı sırada iddiaya göre Alparslan genç kadına, 'Sana bir marka yaratalım. Benim ünlü arkadaşlarım var.

Senin ünlülerle reklamlarını yaparız. Benim fabrikalarım var' diyerek genç kadının numarasını aldı.

SON DAKİKA: Bahar Candan’a otelde buluştuğu adamdan büyük şok! Soluğu emniyette aldı: Görüntülerimi...

'GÖRÜNTÜLERİN BENDE'
Sabah'ın haberine göre; ertesi gün Alparslan Candan'ı arayarak, 'Akşama ünlü bir otelde parti var. Ben otelin süitinde kalıyorum. Muhakkak gel. Reklam yapmak için tam fırsatı' ded. Teklifi kabul eden Candan, aynı akşam otel gitti.

SON DAKİKA: Bahar Candan’a otelde buluştuğu adamdan büyük şok! Soluğu emniyette aldı: Görüntülerimi...

Şahsın kaldığı, 619 numaraları odaya gitti. İddiaya göre odaya girdikten sonra durumdan rahatsız olan Candan, gitmek istedi. Alparslan ise, 'Biraz daha kalalım' diye ısrar etti. Bir süre sonra Alparslan, 'görüntülerini aldım. Şimdi s.. g. Seni rezil edeceğim' dedi.

SON DAKİKA: Bahar Candan’a otelde buluştuğu adamdan büyük şok! Soluğu emniyette aldı: Görüntülerimi...

KARAKOLA SIĞINDI
Odadan çıkan Bahar Candan, gecenin ilerleyen saatlerinde karakola sığındı. Alparslan'ın kendisine tuzak kurduğunu görüntülerini kaydettiğin ive şantaj yapmaya çalıştığını ileri sürdü. Candan'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA: Bahar Candan’a otelde buluştuğu adamdan büyük şok! Soluğu emniyette aldı: Görüntülerimi...

SON DAKİKA