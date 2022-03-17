Ebru Şallı küçük oğlunun kaybında teselliyi onda bulmuştu... Ebru Şallı'nın büyük oğlu Beren'i gören dönüp bir daha bakıyor: "Manken gibi..."
Ebru Şallı küçük oğlunun kaybında teselliyi onda bulmuştu... Ebru Şallı'nın büyük oğlu Beren'i gören dönüp bir daha bakıyor... Ünlü model, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle hayata veda etmişti. Şimdilerde teselliyi büyük oğlunda bulan ve hayata yeniden bağlanan Ebru Şallı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Daha öncede verdiği bir röportajda gözleri dolarak, "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var." diyen Şallı, 18 yaşındaki büyük oğlu Beren'i öperken çekildiği bir kareyi yayınladı, görenler, "Manken gibi maşallah" yorumları yaptı.
17.03.2022 09:04 - Son Güncelleme: 17.03.2022 09:07
"MANKEN GİBİ..."
Ebru Şallı küçük oğlunun kaybında teselliyi onda bulmuştu... Ebru Şallı'nın büyük oğlu Beren'i gören dönüp bir daha bakıyor...
Son olarak büyük oğlu Beren Tan'ı öperken çekildiği bir kareyi paylaşan Ebru Şallı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.