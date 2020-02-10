Şoke eden tanışma! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'la hikayesi ağlatacak cinsten

Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor. Aralarındaki yaş farkı da şu sıralar Müslüm filmi ile birlikte çok sık konuşuluyor. Peki Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında gibi soruları da sizler için cevapladık. İşte Müslüm Baba ve biricik aşkı Muhterem Nur'un kendi sözleriyle aşk, bağlılık, dostluk hikayesi... Tanıştıklarında Muhterem Nur 41 yaşındaydı ve kariyerinin en devrik dönemini yaşıyordu. Pek yeteneği olmamasına rağmen geçim sıkıntısından dolayı şarkıcılık ve dansözlüğe de başlamıştı. Oysa kendisi bir sinema oyuncusuydu. Müslüm Gürses ise kariyerinin en parlak dönemindeydi ve birçok hayranı vardı. İşte Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un tanışma hikayesi...

10.02.2020 18:58 - Son Güncelleme: 10.02.2020 19:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





