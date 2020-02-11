Meğer Müslüm Gürses... Muhterem Nur'dan yıllar sonra gelen itiraf herkesi şoke etti! Gerçek çok başkaymış...

Muhterem Nur'un asıl adı Aysel Kısa Akbaş, doğum adı ise Olga olarak kayıtlara geçti. 31 Aralık 1932 doğumlu Muhterem Nur, gözlerini Makedonya'nın Manastır kentinde açtı. Annesi ve babasının kim olduğu hiç bilmeyen Muhterem Nur, başka bir aile tarafından büyütüldü ve 1942 yılında bir kamyonun altında İstanbul'a geldi. Kendisini büyüten kadınla birlikte Eyüp'e yerleşen Muhterem Nur, burada kayıtlara Muhterem Kısa olarak geçirildi. İlkokulu Eyüp'te bitiren ve 14 yaşında bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayan Muhterem Nur, genç yaşında bir subay ile evlendi ve bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi.