Meğer Müslüm Gürses... Muhterem Nur'dan yıllar sonra gelen itiraf herkesi şoke etti! Gerçek çok başkaymış...
Muhterem Nur'dan yıllar sonra gelen itiraf herkesi şoke etti! Müslüm filmi son yıllarda yapılmış büyük işlerden biri oldu. Gişe rakamlarını da alt üst eden film Müslüm Gürses'in acı dolu hikayesini anlatıyor. Filmi izleyenler ise Müslüm Baba kadar karısı Muhterem Nur'un da hayatını ve Msülüm Gürses ile yaşadığı aşkı konuşuyor. Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Müslüm Gürses ile olan anılarını paylaştı. Müslüm Gürses'in iyi bir insan olduğundan bahseden Muhterem Nur, Müslüm Gürses'ten gördüğü şiddet iddiaları konusunda beklenmedik açıklamalarda bulundu. Muhterem Nur, evliyken Müslüm Gürses'ten şiddet gördüğü iddialarına cevap verdi. Bir dönemin efsane ses sanatçılarında olan Muhterem Nur'da Müslüm Gürses gibi hayatı boyunca birçok acı yaşamış. Detaylar takvim.com.tr'de
Sinemalarda gişe rekoru kıran Müslüm filmi bu akşam yine izleyicisi ile buluşacak. Müslüm filmi bugün TV8 ekranlarında olacak. Müslüm filmi saat 20.00'de ekranlarda olacak. Yapımcılığını Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım'ın, yönetmenliğini ise Can Ulkay ve Ketche'nin üstlendiği 'Müslüm' filmi, usta sanatçının hayat hikayesine odaklanıyor.
Senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin yazdığı, filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen canlandırıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor.
Muhterem Nur'un asıl adı Aysel Kısa Akbaş, doğum adı ise Olga olarak kayıtlara geçti. 31 Aralık 1932 doğumlu Muhterem Nur, gözlerini Makedonya'nın Manastır kentinde açtı. Annesi ve babasının kim olduğu hiç bilmeyen Muhterem Nur, başka bir aile tarafından büyütüldü ve 1942 yılında bir kamyonun altında İstanbul'a geldi. Kendisini büyüten kadınla birlikte Eyüp'e yerleşen Muhterem Nur, burada kayıtlara Muhterem Kısa olarak geçirildi. İlkokulu Eyüp'te bitiren ve 14 yaşında bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayan Muhterem Nur, genç yaşında bir subay ile evlendi ve bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi.
1950'li yıllarda Beyoğlu'nda vakit geçiren Muhterem Nur, Ümit Utku tarafından keşfedildi. İlk film teklifini Muharrem Gürses'ten 1950'li yıllarda alan Muhterem Nur, Yıldızlar Revüsü adını taşıyan filmde figüran rolünde oynadı. Daha sonra 1952 yapımı Kanun Namına filminde rol Muhterem Nur'un bu yıllarda kullandığı isim Aysel Utku oldu. Muhterem Nur'un ilk başrol oynadığı film ise Boş Beşik filmi oldu. Daha sonra Üç Arkadaş filminde de başrol oynayan ve ünlü oyuncularla çalışan Muhterem Nur, 1960'lı yılların en sevilen oyuncuları arasında yer aldı.
MÜSLÜM'E AİT HER ŞEYİ ÖZLÜYORUM
Müslüm evde çocuk gibiydi. Dışarıda çok ciddiydi ama evde çok iyiydik. Haksızlığa kesinlikle tahammülü yoktu. Evimizde çok mutluyduk, hiçbir geçimsizliğimiz yoktu. Müslüm'e ait her şeyi özlüyorum. Her zaman evin içindeymiş gibi hissediyorum, sadece sessini duyamıyorum.