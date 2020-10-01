Bugünkü
Takvim

Sinem Ünsal'ı estetiksiz haliyle görenler şaştı! Estetikli mi estetiksiz mi?

Son dönemlerde pek çok yeni oyuncu çıkmaya devam ediyor. Bunlardan biri Sinem Ünsal oldu. 27 yaşındaki oyuncu aslında daha önce pek çok projede yer aldı almasına ama asıl çıkışını son dönemde yaptı. Sevimli yüz hatları ile dikkatleri üzerine çekiyor, başarılı oyunculuğu da cabası. Anlaşılan o ki Sinem Ünsal'ı ilerleyen zamanlarda daha çok göreceğiz. Sinem Ünsal bu kadar popüler olunca hakkında pek çok detay sosyal medyada yayılıyor. Bunlardan biri de eski hali oldu. Sinem Ünsal'ın eski hali sizi şaşırtacak. Herhangi bir operasyon var mı yok mu yorum sizin. İşte başta Sinem Ünsal olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

01.10.2020 13:10 - Son Güncelleme: 04.02.2021 15:14
Sinem Ünsal'ı estetiksiz haliyle görenler şaştı! Estetikli mi estetiksiz mi?

Mucize Doktor dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın bu halini görenler tanıyamadı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Sinem Ünsal görenleri şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinem Ünsal'ı estetiksiz haliyle görenler şaştı! Estetikli mi estetiksiz mi?

İşte başta Sinem Ünsal olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki inanılmaz değişimleri.

Sinem Ünsal'ı estetiksiz haliyle görenler şaştı! Estetikli mi estetiksiz mi?

EBRU GÜNDEŞ

Sinem Ünsal'ı estetiksiz haliyle görenler şaştı! Estetikli mi estetiksiz mi?

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Sinem Ünsal'ı estetiksiz haliyle görenler şaştı! Estetikli mi estetiksiz mi?

İBRAHİM TATLISES