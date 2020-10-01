Serenay Sarıkaya'yı kaçıran soru! Ozan Güven'den şiddet gören Deniz Bulutsuz Serenay Sarıkaya'yı...
Serenay Sarıkaya önceki gün Etiler'de kameralara yakalandı. Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddete sessiz kalmaya devam ediyor. Yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Sarıkaya, aşk sorularından kaçmak isterken Deniz Bulutsuz sorusuyla karşılaştı. "Deniz hanım sizi takipten çıktı. Neler söylemek istersiniz?" sorusu karşısında afallayan Serenay Sarıkaya, hızla aracına binerek uzaklaştı.
01.10.2020 13:03
- Son Güncelleme: 01.10.2020 13:13
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