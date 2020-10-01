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Serenay Sarıkaya'yı kaçıran soru! Ozan Güven'den şiddet gören Deniz Bulutsuz Serenay Sarıkaya'yı...

Serenay Sarıkaya önceki gün Etiler'de kameralara yakalandı. Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddete sessiz kalmaya devam ediyor. Yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Sarıkaya, aşk sorularından kaçmak isterken Deniz Bulutsuz sorusuyla karşılaştı. "Deniz hanım sizi takipten çıktı. Neler söylemek istersiniz?" sorusu karşısında afallayan Serenay Sarıkaya, hızla aracına binerek uzaklaştı.

01.10.2020 13:03 - Son Güncelleme: 01.10.2020 13:13
Serenay Sarıkaya'yı kaçıran soru! Ozan Güven'den şiddet gören Deniz Bulutsuz Serenay Sarıkaya'yı...

Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'de ortaya çıktı. Yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Sarıkaya, aşk sorularından kaçmak isterken Deniz Bulutsuz sorusuyla karşılaştı.

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Serenay Sarıkaya'yı kaçıran soru! Ozan Güven'den şiddet gören Deniz Bulutsuz Serenay Sarıkaya'yı...

Giyim tarzıyla dikkat çeken 29 yaşındaki oyuncu, "Deniz hanım sizi takipten çıktı. Neler söylemek istersiniz?" sorusu karşısında şaşkınlık yaşadı. Sessiz kalıp arabasına binip uzaklaştı.

Serenay Sarıkaya'yı kaçıran soru! Ozan Güven'den şiddet gören Deniz Bulutsuz Serenay Sarıkaya'yı...

Bulutsuz, Sarıkaya'yı takipten çıkarırken Sarıkaya, güzel oyuncuyu takip etmeye devam ediyor. Cem Yılmaz ise daha önce Bulutsuz'u sosyal medya hesabından silmişti.

Serenay Sarıkaya'yı kaçıran soru! Ozan Güven'den şiddet gören Deniz Bulutsuz Serenay Sarıkaya'yı...

Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulayan Ozan Güven de, darp edildiğini iddia ederek karşı dava açtı.

Serenay Sarıkaya'yı kaçıran soru! Ozan Güven'den şiddet gören Deniz Bulutsuz Serenay Sarıkaya'yı...
Serenay Sarıkaya'yı kaçıran soru! Ozan Güven'den şiddet gören Deniz Bulutsuz Serenay Sarıkaya'yı...
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