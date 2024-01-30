Sinem Kobal'ın Selena'daki rol arkadaşı Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıkt! İşte sırra kadem basan Cansu Demirci'nin son hali

Başrolünde Sinem Kobal 'ın yer aldığı dizi, yıllar geçse de adından söz ettirmeyi başardı. Fantastik kurgu ve komedi türündeki dizi, senaryosu kadar oyuncu kadrosuyla da sık sık gündem oldu.

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Son olarak bir sosyal medya kullanıcının tweeti sonrası Cansu Demirci'nin son hali merak konusu oldu. Cansu Demirci 25 Nisan 1992 tarihinde dünyaya geldi. 2004-2014 yılları arasında ise aktif bir şekilde oyunculuk yaptı. 2010 yılında İstanbul'da Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndaki eğitimini tamamlamış. 2015 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.