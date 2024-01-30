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1,5 saatlik ameliyat! Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı! Beyin kanaması geçirmişti

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmişti. Ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan oyuncu Settar Tanrıöğen'im sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. 1,5 saat süren bir ameliyat daha geçirdi. İşte Settar Tanrıöğen'in son sağlık durumu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 10:44 Güncelleme 30 Ocak 2024, 10:44
1,5 saatlik ameliyat! Settar Tanrıöğen’in sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı! Beyin kanaması geçirmişti 1

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen''den geçen günlerde kötü haber geldi.

1,5 saatlik ameliyat! Settar Tanrıöğen’in sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı! Beyin kanaması geçirmişti 2

Settar Tanrıöğen geçen cuma fenalaşınca Taksim'de bir hastaneye kaldırıldı.

1,5 saatlik ameliyat! Settar Tanrıöğen’in sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı! Beyin kanaması geçirmişti 3

Oyuncu, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince hemen Ataşehir'deki başka bir hastaneye sevk edilip acil ameliyata alındı.

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