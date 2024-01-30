1,5 saatlik ameliyat! Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı! Beyin kanaması geçirmişti

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmişti. Ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan oyuncu Settar Tanrıöğen'im sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. 1,5 saat süren bir ameliyat daha geçirdi. İşte Settar Tanrıöğen'in son sağlık durumu...