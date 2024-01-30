Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmişti. Ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan oyuncu Settar Tanrıöğen'im sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. 1,5 saat süren bir ameliyat daha geçirdi. İşte Settar Tanrıöğen'in son sağlık durumu...
Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen''den geçen günlerde kötü haber geldi.
Settar Tanrıöğen geçen cuma fenalaşınca Taksim'de bir hastaneye kaldırıldı.
Oyuncu, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince hemen Ataşehir'deki başka bir hastaneye sevk edilip acil ameliyata alındı.