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Ortadan kaybolmayı fırsat bildi piyanist sevgilisiyle İtalya'da evlendi! Gelin olan Tülin Yazkan son haliyle görenleri şoke etti

Yılanların Öcü, Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı, Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler, Evlilik Hakkında Her Şey, Sefirin Kızı gibi dizilerde rol alan sonrasında sırra kadem basan oyuncu Tülin Yazkan, İtalya'da sürpriz bir şekilde evlendi. İtalyan piyanist sevgilisi Alberto Giurioli'yle evliliğini bir Instagram paylaşımıyla duyuran Yazkan'ın daha çok son hali sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 11:30 Güncelleme 30 Ocak 2024, 11:44
Ortadan kaybolmayı fırsat bildi piyanist sevgilisiyle İtalya’da evlendi! Gelin olan Tülin Yazkan son haliyle görenleri şoke etti 1

Yılanların Öcü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası gibi dizilerde rol alan Tülin Yazkan asıl parlamayı Ufak Tefek Cinayetler ile yaşadı.

Ortadan kaybolmayı fırsat bildi piyanist sevgilisiyle İtalya’da evlendi! Gelin olan Tülin Yazkan son haliyle görenleri şoke etti 2

Sonrasında Sefirin Kızı dizisinde rol aldı Yazkan ama bir anda ortalardan kayboldu.

Ortadan kaybolmayı fırsat bildi piyanist sevgilisiyle İtalya’da evlendi! Gelin olan Tülin Yazkan son haliyle görenleri şoke etti 3

Ünlü oyuncu Tülin Ece, Instagram hesabından İtalyan piyanist ve besteci sevgilisi Alberto Giurioli'yle evlendiğini duyurdu.

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