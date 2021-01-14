Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu evlerinin önüne bakın ne yaptırdı! 'İyi insanlar iyi ki varlar' dedirten davranış...

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu evlerinin önüne bakın ne yaptırdı! 'İyi insanlar iyi ki varlar' dedirten davranış...

Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'dan 'İyi insanlar iyi ki varlar' dedirten davranış! Geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin'i kucaklarına alarak anne-babalık duygusunu yaşayan Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu evlerinin önüne kulübe yaptırdı. Evlerinde köpek ve kedi de besleyen ikilinin, sokakta gördüğü yaralı hayvanları ise veterinere götürüp, tedavi ettirdikleri de ortaya çıktı. Sarıyer'de ikamet eden Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun örnek davranışını görenler 'İyi insanlar iyi ki varlar' diyor.

14.01.2021 09:10 - Son Güncelleme: 14.01.2021 09:35
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu evlerinin önüne bakın ne yaptırdı! 'İyi insanlar iyi ki varlar' dedirten davranış...

2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, evlerinin önüne kulübe yaptırdı. Minik dostları üşümesin ve aç kalmasın diye kulübeyi ve yemekleri her gün kontrol eden ünlü çiftin bu davranışı takdir topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu evlerinin önüne bakın ne yaptırdı! 'İyi insanlar iyi ki varlar' dedirten davranış...

Hayvansever kimliğiyle bilinen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yaptıkları hareketle takdir topladı. Çiftin, Sarıyer'deki evlerinin önüne sokak hayvanları için kulübe yaptırdığı görüldü.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu evlerinin önüne bakın ne yaptırdı! 'İyi insanlar iyi ki varlar' dedirten davranış...

Yaptırdıkları kulübenin içine battaniye de koyan ünlü oyuncular, eksilen su ve mamaları, her gün tamamlıyor.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu evlerinin önüne bakın ne yaptırdı! 'İyi insanlar iyi ki varlar' dedirten davranış...

Geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin'i kucağına alan Kobal ve İmirzalıoğlu'nun, başka bölgelere de barınak yaptırdığı öğrenildi.
Evlerinde köpek ve kedi de besleyen ikilinin, sokakta gördüğü yaralı hayvanları ise veterinere götürüp, tedavi ettirdikleri de ortaya çıktı.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu evlerinin önüne bakın ne yaptırdı! 'İyi insanlar iyi ki varlar' dedirten davranış...

2016 YILINDA EVLENDİLER
Ünlü çift 14 Mayıs 2016'da Cunda'da dünyaevine girmişti. Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer, Özge Özpirinççi, Burak Özçivit - Fahriye Evcen, Berguzar Korel ve Barış Falay davetliler arasındaydı.

DİĞER GALERİLER