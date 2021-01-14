Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu evlerinin önüne bakın ne yaptırdı! 'İyi insanlar iyi ki varlar' dedirten davranış...
Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'dan 'İyi insanlar iyi ki varlar' dedirten davranış! Geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin'i kucaklarına alarak anne-babalık duygusunu yaşayan Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu evlerinin önüne kulübe yaptırdı. Evlerinde köpek ve kedi de besleyen ikilinin, sokakta gördüğü yaralı hayvanları ise veterinere götürüp, tedavi ettirdikleri de ortaya çıktı. Sarıyer'de ikamet eden Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun örnek davranışını görenler 'İyi insanlar iyi ki varlar' diyor.
14.01.2021 09:10
- Son Güncelleme: 14.01.2021 09:35
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