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Yeşilçam’ın Sezercik’i 'Hakkımı kimseye yedirmem‘ dedi mahkemeye koştu! Sezer İnanoğlu'nun eski eşiyle başı dertte
Yeşilçam’ın Sezercik’i 'Hakkımı kimseye yedirmem‘ dedi mahkemeye koştu! Sezer İnanoğlu'nun eski eşiyle başı dertte
Yeşilçam'ın Sezercik'i 'Hakkımı kimseye yedirmem' dedi mahkemeye koştu! Sezer İnanoğlu'nun eski eşiyle başı dertte. Sezer İnanoğlu'nun eski eşi Mehtap Meral Baykasoğlu'nun avukatı Semra Yıldız'ın tarafından senet imzalayan Sezer İnanoğlu, senette belirtilen tutarı avukat Yıldız'ın kardeşi Deniz Yıldız'ın banka hesabına yatırdı. Ancak daha sonra bu paranın kendisinden haksız yere alındığını düşünerek hukuk mücadelesi başlattı. İşte herkesin merak ettiği Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu'nun son hali...
14.01.2021 09:32
- Son Güncelleme: 14.01.2021 09:32
Yeşilçam'ın Sezercik'i 'Hakkımı kimseye yedirmem' dedi mahkemeye koştu! Sezer İnanoğlu'nun eski eşi Mehtap Meral Baykasoğlu'nun avukatı ile başı dertte...
Sezer İnanoğlu'nun eski eşi Mehtap Meral Baykasoğlu'nun avukatı Semra Yıldız'ın imzalattığı senette belirtilen 465 bin liralık tutarı avukat Yıldız'ın kardeşi Deniz Yıldız'ın banka hesabına yatırdı. Ancak daha sonra bu paranın kendisinden haksız yere alındığını düşünerek hukuk mücadelesi başlattı.
465 bin liranın ödeme tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte iadesi için Yıldız'a dava açan İnanoğlu şunları söyledi: "Bana bu tutar karşılığında bir makbuz da vermediler.
Bu parayı benden neden aldılar onu da bilmiyorum. Hakka hukuka sığmayan bu sebepsiz zenginleşme ile benden tahsil edilen meblağın iadesini istiyorum. Ben hakkımı yedirmem."