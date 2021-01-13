Haberler Galeri Magazin Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in olay yaratan fotoğrafını Sarp Bozkurt fena ti'ye aldı! "Kerem'le sadece..."

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in olay yaratan fotoğrafını Sarp Bozkurt fena ti'ye aldı! "Kerem'le sadece..."

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in olay yaratan fotoğrafını Sarp Bozkurt fena ti'ye aldı! Geçtiğimiz günlerde aldığı reklam filmi teklifi ile 'Hem aşkta hem de işte aldı başını gidiyor' dedirten Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile ortaya çıkan fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Hande Erçel'in ortaya çıkan fotoğrafının ardından ikilinin aşk yaşadığı iddiaları güçlendi. İddiaların ardından Kerem Bürsin ve Sarp Bozkurt'tan gelen esprili paylaşım sosyal medyayı yıktı geçti.

13.01.2021 17:37 - Son Güncelleme: 13.01.2021 17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





