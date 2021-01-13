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Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in olay yaratan fotoğrafını Sarp Bozkurt fena ti'ye aldı! "Kerem'le sadece..."

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in olay yaratan fotoğrafını Sarp Bozkurt fena ti'ye aldı! Geçtiğimiz günlerde aldığı reklam filmi teklifi ile 'Hem aşkta hem de işte aldı başını gidiyor' dedirten Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile ortaya çıkan fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Hande Erçel'in ortaya çıkan fotoğrafının ardından ikilinin aşk yaşadığı iddiaları güçlendi. İddiaların ardından Kerem Bürsin ve Sarp Bozkurt'tan gelen esprili paylaşım sosyal medyayı yıktı geçti.

13.01.2021 17:37 - Son Güncelleme: 13.01.2021 17:40
Kerem Bursin ile Hande Erçel'in olay yaratan fotoğrafını Sarp Bozkurt fena ti'ye aldı! 'Kerem'le sadece...'

Kerem Bursin ile Hande Erçel'in olay yaratan fotoğrafını Sarp Bozkurt fena ti'ye aldı! Hande Erçel ve Kerem Bürsin çıkan aşk dedikodularını ne kadar yalanlasalar da birbirlerine yakınlıkları dikkatlerden kaçmıyor.

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Kerem Bursin ile Hande Erçel'in olay yaratan fotoğrafını Sarp Bozkurt fena ti'ye aldı! 'Kerem'le sadece...'

Oyuncu Hande Erçel, uzun bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaklaşık altı ay önce yollarını ayırmıştı.

Kerem Bursin ile Hande Erçel'in olay yaratan fotoğrafını Sarp Bozkurt fena ti'ye aldı! 'Kerem'le sadece...'

Bu ayrılıktan sonra güzel oyuncunun, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkili, iddiaları her defasında reddetse de, sosyal medya paylaşımları ve samimi halleri bu dedikoduları sürekli gündeme getiriyor.

Kerem Bursin ile Hande Erçel'in olay yaratan fotoğrafını Sarp Bozkurt fena ti'ye aldı! 'Kerem'le sadece...'

POZLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI
Erçel ve Bürsin, bu kez de beraber rol aldıkları dizideki arkadaşlarıyla poz verdi. Fotoğrafta ikilinin yakınlıkları dikkat çekti. Oyuncuların bu samimiyeti aşk dedikodularını da yine beraberinde getirdi.

Kerem Bursin ile Hande Erçel'in olay yaratan fotoğrafını Sarp Bozkurt fena ti'ye aldı! 'Kerem'le sadece...'

İkilinin aşk haberlerini oyuncu arkadaşları Sarp Bozkurt yaptığı paylaşımla ti'ye aldı.

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