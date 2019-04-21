Seda Sayan canlı yayında yüz estetiği yaptırdı! Fatih Ürek'in çektiği o anlar izleyicilerin içini sızlattı!
Seda Sayan, yüz estetiği olduğu anları YouTube kanalında paylaştı. 'Fransız Askısı' isimli yüz germe operasyonunun her aşamasını canlı yayında paylaşan Seda Sayan, izleyicilerin içini sızlattı. 56 yaşındaki Seda Sayan'ın estetik operasyonu sırasında bile yüzünde makyaj olması dikkatlerden kaçmadı. İşte Seda Sayan'ın canlı yayında yüz estetiği yaptırdığı o anlar!
21.04.2019 16:17
- Son Güncelleme: 21.04.2019 16:33
CANLI CANLI YÜZ GERDİRME!
Seda Sayan YouTube kanalında herkesi korkuttu. 56 yaşındaki Seda Sayan, 'Fransız Askısı' isimli yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Estetik operasyonunu anbean izleyicileriyle paylaşan Seda Sayan'ın o anda bile yüzünde makyaj olması dikkatlerden kaçmadı.
56 yaşındaki Seda Sayan, dinç ve genç kalmak adına sporuna ve sağlığına dikkat ettiği gibi bir takım estetik operasyonları da yaptırıyor. Ünlü şarkıcı son olarak yüzünü gerdirdi ve bu anları canlı yayınla takipçileriyle paylaştı.
FRANSIZ ASKISI NEDİR
Seda Sayan, 10 yaş birden gençleştiren 'Fransız Askısı' isimli yöntem için saç diplerinden çene altına kadar ikişer adet cilt altı ipi yerleştirtti.
45 dakika süren operasyonda, sarkmış bölgelerin yukarı çıkması için bu ipler yukarı doğru çekildi.
"TÜRKİYE'NİN EN MERAK EDİLEN YÜZÜ BENİMKİ!"
Estetik operasyon sırasında bile makyajlı olduğu gözlenen Sayan, ''Türkiye'nin en merak edilen yüzü benimki. Yaptırdığım her şeyi takipçilerimle paylaşmayı seviyorum. Ameliyat masasında bile süslüyüm'' dedi.