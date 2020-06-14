Sinem Kobal Instagram'dan paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'a tatil sürprizi...

Sinem Kobal makyajsız hali ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz haftalarda eşine 150 bin TL'lik saat alarak jest yapmıştı. Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; genelde tekne tatili yapmayı tercih eden çiftten İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın teknede rahat edemeyeceğini düşündü ve hamile eşi için Marmaris Selimiye'de bir otelin iki odasını kapattı. Eşinin jestinin ardından Sinem Kobal'dan tatil fotoğrafı geldi.