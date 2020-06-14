Sinem Kobal Instagram'dan paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'a tatil sürprizi...
Sinem Kobal'ın hamileliği gündeme bomba gibi düştü. 5 aylık hamile olan Sinem Kobal, kız bebek bekliyor. Uzun bir süredir yeni projede yer almayan Kobal, evliliğin tadını çıkartıyor. 32 yaşındaki Sinem Kobal'a eşi Kenan İmirzalıoğlu'dan yeni bir jest geldi. Genelde tekne tatili yapmayı tercih eden çiftten İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın teknede rahat edemeyeceğini düşündü ve hamile eşi için Marmaris Selimiye'de bir otelin iki odasını kapattı. Sinem Kobal, son görüntüsünü de sosyal medyadan paylaştı. Karnını göstermeden yüzünü çeken Sinem Kobal'ın Instagram paylaşımına çok sayıda seveni yorumda bulundu. Fotoğrafta makyajsız görünen Sinem Kobal, doğal güzelliği ile de beğeni yağmuruna tutuldu.
Sinem Kobal makyajsız hali ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz haftalarda eşine 150 bin TL'lik saat alarak jest yapmıştı. Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; genelde tekne tatili yapmayı tercih eden çiftten İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın teknede rahat edemeyeceğini düşündü ve hamile eşi için Marmaris Selimiye'de bir otelin iki odasını kapattı. Eşinin jestinin ardından Sinem Kobal'dan tatil fotoğrafı geldi.
İKİ ODA TUTTU
Günlüğü 1200 TL olan odaları 45 günlüğüne tutan Kenan İmirzalıoğlu, 54 bin TL'yi peşin verdi. Bir odayı kendileri için düşünen ünlü çift, diğer odayı da kendilerini ziyaret etmeye gelecek olan aile üyeleri ve arkadaşları için ayarladı. Eşinin organik beslenmesini isteyen Kenan İmirzalıoğlu, otelin aşçısından Kobal için özel yemekler çıkarmasını da istedi.
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti, özel hayatlarını çok fazla göz önünde yaşamayı tercih etmiyor. Sinem Kobal, Instagram'dan, 2020 yaz tatili fotoğrafında doğal hali ile dikkat çekti. Sinem Kobal'ın makyajsız hali hayranlarından tam puan aldu. İşte Sinem Kobal'ın son hali ve ünlülerin makyajsız halleri...
SİNEM KOBAL KİMDİR?
Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Nuray Kobal ev hanımı, babası Mehmet Kobal inşaat mühendisidir. Kardeşi ise Kerem Kobal'dır. Henüz eğitim hayatına başlamadan bale eğitimi almaya başlayan Sinem Kobal, 1991-1999 yılları arasında bale eğitimine devam etmiştir.
Sinem Kobal İstek Vakfı Özel Acıbadem Lisesi'nden 2001 yılında mezun olmuştur. Eğitim yıllarında basketbol, voleybol ve step sporları ile uğraşmıştır. Dormen Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk kariyeri, 13 yaşındayken kadrosuna katıldığı "Dadı" dizisi ile profesyonel bir boyut kazanmıştır.