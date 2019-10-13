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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın reklam ücreti dudak uçuklattı! İşte Sinem Kobal'ın kazancı...

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, bir ayakkabı markası için kamera karşısına geçti. Selena dizisi ile tanınan oyuncu Sinem Kobal'ın yaşı kadar kazandığı ücret de merak konusu oldu. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen 32 yaşındaki Sinem Kobal'ın reklam ücreti dudak uçuklattı. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlü isimlerin kazançları...

13.10.2019 11:29 - Son Güncelleme: 13.10.2019 11:40
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın reklam ücreti dudak uçuklattı! İşte Sinem Kobal'ın kazancı...

Sinem Kobal, bir ayakkabı mağazasının 2019-2020 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için önceki gün kamera karşısına geçti. Ayakkabı markası ile anlaşmayı yenileyen Sinem Kobal'ın kazancı dudak uçuklattı! İşte ünlü isimlerin kazançları...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın reklam ücreti dudak uçuklattı! İşte Sinem Kobal'ın kazancı...

Reynmen: 180 bin TL

Bugüne kadar 2 solo şarkısı 3 düeti olan Reymen, 16 Ağustos Cuma akşamı Çeşme-Aya Yorgi Koyu'ndaki Tren Beach'te sahneye çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın reklam ücreti dudak uçuklattı! İşte Sinem Kobal'ın kazancı...

Bir saat konser verdi, 20 şarkı söyledi, 180 bin TL kazandı. Şarkı başına 9 bin TL'yi kaptı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın reklam ücreti dudak uçuklattı! İşte Sinem Kobal'ın kazancı...

Gülşen: 80 bin TL

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın reklam ücreti dudak uçuklattı! İşte Sinem Kobal'ın kazancı...

Berkay: 70 bin TL

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