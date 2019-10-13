Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın reklam ücreti dudak uçuklattı! İşte Sinem Kobal'ın kazancı...

Sinem Kobal, bir ayakkabı mağazasının 2019-2020 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için önceki gün kamera karşısına geçti. Ayakkabı markası ile anlaşmayı yenileyen Sinem Kobal'ın kazancı dudak uçuklattı! İşte ünlü isimlerin kazançları...