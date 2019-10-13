Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın reklam ücreti dudak uçuklattı! İşte Sinem Kobal'ın kazancı...
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, bir ayakkabı markası için kamera karşısına geçti. Selena dizisi ile tanınan oyuncu Sinem Kobal'ın yaşı kadar kazandığı ücret de merak konusu oldu. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen 32 yaşındaki Sinem Kobal'ın reklam ücreti dudak uçuklattı. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlü isimlerin kazançları...
13.10.2019 11:29
- Son Güncelleme: 13.10.2019 11:40
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