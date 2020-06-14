Aşk-ı Memnu'nun bahtsız Cemile'si son hali ile şoke etmişti! Pelin Ermiş estetik iddialarına yanıt verdi: Sadece...
Cemile, Bihter, Firdevs, Adnan Bey, Behlül, Nihal, Katya ve diğer karakterler... 2008 ile 2010 tarihleri arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi hala hafızalardaki tazeliğini yitirmedi. Halit Ziya Uşaklıgil'in kitabından uyarlanan Aşk-ı Memnu, Bihter isimli genç bir kadınla evlenen Adnan Bey'in, Bihter'i eve getirmesi ile başlıyor. Ardından Bihter ile Adnan Bey'in yeğeni Behlül arasında yaşanan yasak aşk filizleniyor. Tekrarları yayınlanan dizinin oyuncularından Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Aşk-ı Memnu'nun hafızalara kazınan karakteri Cemile, son hali ile geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Pelin Ermiş'in son halinini görenler, ünlü oyuncunun estetik yaptırdığını iddia etti. 37 yaşındaki Pelin Ermiş estetik iddialarına canlı yayında son noktayı koydu.
2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinin tekrarları günümüzde hala yayınlanıyor. Final bölümünün tekrarları ise hala reyting listelerinde ilk 10'a giriyor. Aşk-ı Memnu'nun hafızalara kazınan karakteri Cemile'nin yıllar içindeki değişimi sosyal medyada olay oldu. Oyuncu Pelin Ermiş, Instagram'dan son halini paylaştı. Ermiş'in son fotoğraflarını gören takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Bazı takipçileri ise oyuncunun estetik yaptırdığını iddia etti.
Bu sabah Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberlere cevap verdi. Bugüne kadar hiç operasyon geçirmediğini söyleyen oyuncu " Ben iğneden bile korkarım. O zaman 24 yaşındaydım. Şimdi 37 yaşına geldim. Yüzümün değişmesi normal. Sadece alnıma botoks yaptırdım" dedi.