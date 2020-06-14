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Aşk-ı Memnu'nun bahtsız Cemile'si son hali ile şoke etmişti! Pelin Ermiş estetik iddialarına yanıt verdi: Sadece...

Cemile, Bihter, Firdevs, Adnan Bey, Behlül, Nihal, Katya ve diğer karakterler... 2008 ile 2010 tarihleri arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi hala hafızalardaki tazeliğini yitirmedi. Halit Ziya Uşaklıgil'in kitabından uyarlanan Aşk-ı Memnu, Bihter isimli genç bir kadınla evlenen Adnan Bey'in, Bihter'i eve getirmesi ile başlıyor. Ardından Bihter ile Adnan Bey'in yeğeni Behlül arasında yaşanan yasak aşk filizleniyor. Tekrarları yayınlanan dizinin oyuncularından Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Aşk-ı Memnu'nun hafızalara kazınan karakteri Cemile, son hali ile geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Pelin Ermiş'in son halinini görenler, ünlü oyuncunun estetik yaptırdığını iddia etti. 37 yaşındaki Pelin Ermiş estetik iddialarına canlı yayında son noktayı koydu.

14.06.2020 14:34 - Son Güncelleme: 14.06.2020 14:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





